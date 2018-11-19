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Минский завод безалкогольных напитков потроллил МВД

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  • 19.11.2018, 17:19
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Cкандал вокруг городового породил ряд мемов.

Официальный паблик Минского завода безалкогольных напитков опубликовал коллаж, на котором гигантская бутылка минеральной воды «Минская-4» стоит на том самом месте, где был установлен памятник городовому, сообщает «Белсат».

Скриншот: vk.com/minskaya4_official

17 ноября житель Минска накинул на памятник городовому шарф, чтобы сделать фото. К нему подошли милиционеры и потребовали пройти в отделение милиции.

Напомним, что после публикации на официальном Youtube-канале МВД видео, на котором молодой человек просит прощения у памятника, в Байнете начался флешмоб #памятникпрости. Люди в шуточной форме просят прощения у памятников.

Блогер Евгений Липкович создал петицию на сайте Petitions.by за снос памятника городовому в Минске. На момент публикации этой новости ее подписали 1685 человек.


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