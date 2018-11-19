Белорусы забирают из банков рубли 1 19.11.2018, 17:49

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Отток средств населения из банков в октябре текущего года ускорился.

В частности, переводные депозиты физических лиц, то есть, в основном, их средства на карточках, сократились по сравнению с сентябрем на 246,7 млн. рублей (9,8%) — до 2 264,2 млн. рублей, пишет select.by.

Правда, срочные депозиты выросли, но всего на 15,3 млн. рублей (0,4%) — до 3 896,8 млн. рублей. Отток превысил величину процентов, начисляемых на вклады за месяц.

Данное явление отчасти носит сезонный характер, отток вкладов наблюдался и в октябре 2017 года. Но тогда он был существенно слабее (переводные депозиты снизились на 191,9 млн. рублей, а срочные вклады увеличились на 29,7 млн. рублей).

Резко снизился в октябре текущего года и объем средств юридических лиц. Их рублевые переводные депозиты в банках в октябре сократились на 79 млн. рублей (3,5%) — до 2 183.5 млн. рублей, тогда как сумма срочных вкладов снизилась на 399,6 млн. рублей (11,9%) — до 2 947,9 млн. рублей. К столь значительному сокращению привела уплата в октябре налогов за квартал.

Снизилась в октябре и величина наличных денежных средств, находящихся в обороте: на 57,7 млн. рублей (2%) — до 2 793,5 млн. рублей.

Стоимость ценных бумаг коммерческих банков, номинированных в белорусских рублях и находящихся вне банковского оборота, в октябре сократилась по сравнению с сентябрем на 11,1 млн. рублей (1,5%) и составила 730,5 млн. рублей.

В результате денежный агрегат М1, включающий наличные средства и переводные депозиты населения и предприятий, в октябре уменьшился по сравнению с сентябрем на 383,4 млн. рублей (5%) — до 7 241,2 млн. рублей.

А рублевая денежная масса (М2*) в состав которой входят М2 и банковские ценные бумаги снизилась на 778,7 млн рублей (5%) и составила на 1 ноября 14 816,4 млн. рублей. В октябре 2017 года сокращение было намного ниже (424 млн. BYN, то есть 3,4%).

Рублевый эквивалент валютных депозитов в белорусских банках в октябре увеличился на 387,4 млн. рублей (1,7%) — до 23 619 млн. рублей, в связи с чем широкая денежная масса (М3), включающая рублевые и валютные средства в банках, в октябре сократилась на 405,7 млн. рублей (1%) и составила на 1 ноября 40 820 млн. рублей. Год назад в октябре она снизилась на 0,5%.

Денежная масса в национальном определении (М2), включающая М1 и срочные депозиты, сократилась в большей степени: на 767,7 млн. рублей по сравнению с сентябрем (5,2%) — до 14 085,8 млн. рублей.