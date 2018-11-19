Виталий Коваль назначен тренером вратарей минского «Динамо» 19.11.2018, 18:00

Виталий Коваль

Фото: belarushockey.com

Контракт с бывшим игроком «Динамо» подписан до конца cезона.

Виталий Коваль будет отвечать за работу с вратарями, Даниэль Корсо — за физподготовку. Контракты с бывшими игроками "Динамо" заключены до конца сезона. Оба специалиста приступят к работе в тренерском штабе "Динамо-Минск" после возвращения команды из выездного турне, сообщает hcdinamo.by.

40-летний Даниэль Корсо родился в Монреале и привлекался в молодежную сборную Канады. В 1996 году он был задрафтован "Сент-Луис Блюз" под №169.

В сезоне-1998/99 он попал в систему "блюзменов", в фарм-клуб "Уорчестер Айс Кэтс", выступающий в АХЛ. А уже через два года дебютировал за "Сент-Луис» в сильнейшей лиге планеты.

Всего в НХЛ за «блюзменов», а также «Атланту Трэшерс» Корсо сыграл 77 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач.

Затем в его карьере были немецкий "Кассель" и "Франкфурт", нижегородское "Торпедо", финский "Кярпят" и шведский "Тимро".

По ходу сезона-2010/11 Даниэль был приглашен в "Динамо-Минск". За "зубров" Корсо сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу.

В сезоне-2012/13 канадец, к тому моменту принявший белорусское гражданство, покинул белорусский клуб и отправился в Швейцарию, в "Лозанну". В последующие годы он сыграл за финские "Ильвес" и "ЛеКи", швейцарский "Ольтен", а затем вернулся в Беларусь. Здесь, в составе минской "Юности" он провел четыре сезона, после чего завершил карьеру.

Однако, в отличие от многих других натурализованных игроков, Корсо не уехал из нашей страны и продолжил трудиться на благо отечественного хоккея. В нынешнем сезоне Даниэль стал тренером-преподавателем по катанию и развитию игроков СДЮШОР БФСО "Динамо".

38-летний Виталий Коваль родился в Перми и был воспитан в знаменитой школе "Молота-Прикамье". После нескольких сезонов, проведенных в минорных российских лигах за родной пермский клуб, а также барнаульский "Мотор" и лениногорский "Нефтяник", голкипер попал в гродненский "Неман".

В белорусском чемпионате талант Коваля расцвел, а сам вратарь стал незаменим для «Немана». Именно благодаря Виталию заурядная на тот момент команда трижды выходила в плей-офф, а голкипер неизменно преодолевал планку в 92% отраженных бросков.

Неудивительно, что Коваля заметили на более высоком уровне: он получил приглашение в национальную сборную Беларуси, в которой дебютировал в сезоне-2007/08, а также в «Динамо-Минск», за которое Виталий сыграл 52 матча в сезонах-2008/09 и 2009/10.

Затем в карьере голкипера были подмосковный "Атлант", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". Его средний показатель в регулярных чемпионатах КХЛ — 91.4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2.40, в плей-офф – 93.4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2.06.

Все эти годы Виталий Коваль входил в основную обойму национальной сборной Беларуси, приняв участие в семи чемпионатах мира и сыграв в 30 официальных матчах.

Завершил карьеру игрока Коваль в сезоне-2015/16 в шведском "Вестеросе".

Лучший игрок Беларуси сезона-2011/12.

В этом году Коваль был приглашен в Федерацию хоккея Беларуси — в отделе по развитию детско-юношеского хоккея он занимается вратарским направлением, а также вошел в тренерский штаб национальной сборной Беларуси.