А ночью Браудер летает на метле 3 Матвей Ганапольский

19.11.2018, 18:25

Матвей Ганапольский

Фото: svaboda.org

В мире так мало поводов для улыбки.

Конечно же, это Браудер убил Магнитского! Точно, как унтер-офицерская вдова сама себя высекла, так и Браудер, именно Браудер убил своего же друга.

Господи! Как эта логичная, простая и весёлая, лежащая просто на поверхности версия, до сих пор не приходила в голову российской власти.

Ведь в этой версии всё очевидно.

Известно, что для того, чтобы обвинить кого-то в убийстве, нужны, как минимум, мотив и средство. И еще не мешает быть рядом с жертвой.

И тут есть одно, другое и третье.

Понятно же, что чаще всего преступник убивает не друзей, а врагов. Врага каждый убить может, а ты пойди и убей друга! Ведь когда ты его убиваешь, то видишь его глаза, полные слёз, шёпот «За что?!» и прощальный хрип «И ты, Брут!...» И глядя в его потухающие глаза нужно злобно прошипеть: «Ты слишком много знал!»

Именно таков нехороший Браудер. Убивать друзей – его бизнес и хобби. Каждый день он убивает парочку своих наиболее верных друзей. В пивной он подсыпает им цианистый калий, на дорогах — давит машиной. На рыбалке — друзей скормил акулам. По большим праздникам он ходит на специальное кладбище, где рядками лежат косточки его друзей. Там он дико хохочет и летает на метле, хоть и мужчина.

Средством для убийства Магнитского Браудер выбрал, без сомнения, «новичок». Следствию пока не известно, как именно был отравлен Магнитский, ведь чтобы его отравить, нужно попасть в тюрьму и там что-то намазать. Но Браудер мажет что угодно «новичком» с той же лёгкостью, как мажет икру на белый хлеб с маслом, заедая им омаров и фазанов. Последний раз он мазал «новичок» на ручку дома Скрипалей, а потом отравил бедную нищенку. Отравил просто так, потому что он Браудер.

Что касается присутствия на месте преступления, то и Магнитский, и Браудер были на одной планете Земля. И пусть тот, кто считает, что они были не на одной планете, бросят в меня камень.

Теперь о том, почему версия с отравлением Магнитского именно Браудером выскочила именно сейчас. Ну, во-первых, если ночами не спишь, скрежещешь зубами и мечтаешь видеть Браудера, одного из главных инициаторов «Закона Магнитского», в тюрьме, то нужно непрестанно над этим работать. И момент настал – ожидается, что Интерпол возглавит представитель России. И Кремлю верится, что свой пацан не поведёт и объявит Браудера в розыск. А еще можно будет долго говорить по зомбоящику, что «вот он, отравитель!»

Что ж, новые игры России будут обсмеяны, как и все прочие.

Браудер будет и дальше спокойно работать, ежедневно напоминая миру об убийстве Магнитского и про авторов этого убийства.

А мир будет безмятежно улыбаться, глядя на Россию со слезами благодарности.

Ведь согласитесь, если бы не Кремль, то над чем еще смеяться.

В мире так мало поводов для улыбки.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»