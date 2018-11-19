Белорусам стали рассылать «письма счастья» 5 19.11.2018, 18:39

2,142

Потенциальных «тунеядцев» просят подтвердить занятость.

Белорусам стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Такие сообщения уже получили жители Бобруйска, сообщает «Бобруйский курьер». Тем, кто не подтвердит занятость, грозят насчитывать плату за горячее водоснабжение по полному тарифу.

В извещениях говорится о том, что сейчас ведётся формирование списков работающих и неработающих граждан. При этом подчеркивается, что «комиссия не располагает сведениями о Вашей занятости в экономике».

В постоянно действующей городской комиссии по координации работы по содействию занятости населения Бобруйска tut.by пояснили, что они рассылают информацию только тем, о ком у них в базе нет никаких данных. Этим людям нужно подтвердить, что они заняты в экономике. В противном случае их запишут в число не занятых в экономике и с 1 января горячее водоснабжение для них заметно подорожает.

— Мы рассылаем информацию о том, что с 1 января 2019 года граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услугу "горячее водоснабжение" по полной стоимости, — рассказали в комиссии. — Это не персональные письма. Эта же информация написана и в жировках, которые приходят людям.

Напомним, базу данных не занятого в экономике населения создадут к 1 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин. Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

В Беларуси уже сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.