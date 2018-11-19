Китайский язык в белорусских школах: кто и почему учит? 1 19.11.2018, 18:53

Почему родители и дети в Беларуси выбирают китайский язык как первый иностранный в школе.

Китайский язык как иностранный в Беларуси начали преподавать в 2006 году - в двух минских гимназиях и в одной школе. Возможностей выучить его в Беларуси с каждым годом все больше, в стране есть десятки различных курсов. Как сообщили DW в Мингорисполкоме, только в Минске в 2018/2019 учебном году китайский язык как основной иностранный преподают в десяти учреждениях общего среднего образования.

Учительница китайского языка Екатерина Макоско на уроке в 23-й гимназии в Минске

Кроме того, в трех столичных школах китайский изучают на факультативах бесплатно, а в тридцати - платно. Корреспондент DW побеседовала с педагогами, учениками и их родителями в 23-й столичной гимназии, где все предметы преподают на белорусском языке, а китайский входит в обязательную программу как один из двух (на выбор) иностранных.

Инициатива посла Тозика

Инициатива начать преподавать китайский в белорусских школах исходила от Анатолия Тозика, посла Беларуси в Китае в 2006-1010 годах. 23-я минская гимназия- одна из первых в стране, где в 2006-м начали преподавать китайский язык, рассказывает ее директор Ирина Пасюкевич. Сейчас китайский здесь учат с первого класса факультативно, а с третьего - по обязательной программе.

Дети на уроке китайского языка

В каждой параллели два класса - с китайским и английским как основным иностранным. Второй язык (опять-таки китайский или английский) здесь изучают на бесплатных факультативных занятиях или платных "объединениях по интересам". Из 473 учащихся гимназии больше половины (246 человек) выбрали китайский. Есть родители, которые по идейным соображениям предпочли английский. "Нам не близок Китай идеологически", - объясняет мама одного из учеников этой гимназии.

<>Почему дети и родители в Беларуси выбирают китайский?

Для младших школьников изучение китайского языка - пока увлекательная игра. Еще до урока на просьбу DW показать, как они пишут иероглифы, откликнулось сразу несколько желающих, а урок китайского начался с пения. Третьеклассники старательно выговаривают слова, текст в транскрипции учитель пишет для них на доске.

Выпускница Хэбэйского университета иностранных языков Ван Жуйсинь преподает китайский в Минске

"Выбирая между классом с китайским и английским, в приоритете было попасть к определенному педагогу по основному предмету. Она набирала класс с иностранным китайским, и мы решили, что это хороший вариант", - объясняет свое решение Ольга, мама ученика этого класса 8-летнего Марка. Она уверена, что другие иностранные языки, которые преподают в РБ, выучить самостоятельно гораздо проще. Кроме того, Ольга убеждена, что при прочих равных условиях знание экзотического языка (каковым, по ее оценке, для Беларуси является китайский) существенно повышает шанс на интересную высокооплачиваемую работу.

Важно также, по мнению Ольги, что языки с иероглифической системой записи, имея отличную от европейских языков логику, развивают мышление - так же, как и игра в шахматы, чем Марк тоже занимается. С первых дней изучения сыном китайского Ольга разбирается в заданиях и пытается помогать. Но уже третий семестр Марк занимается на курсах китайского дополнительно в местном отделении Института Конфуция.

Учить китайский, чтобы продолжить учебу в Китае

Светлана, мама одноклассницы Марка Тианы, рассказывает, что выбор 23-й гимназии обусловлен тем, что она белорусскоязычная и с хорошей репутацией. Тиана с детства билингва, с мамой говорит на белорусском, с папой - на его родном английском. "Папа наш был за английский, но пошли в класс с китайским, решив, что перевести дочь в параллельный класс всегда можно", - делится Светлана.

Пока, по ее словам, Тиана по секрету от папы говорит, что учить китайский ей нравится больше, чем английский, написание иероглифов она воспринимает как увлекательные уроки рисования, оценки хорошие, занимается ушу, много мероприятий с участием носителей языка, старшеклассники ездят по программам обмена в Китай.

Выбором родителей китайский как иностранный был и в семье 11-классницы Насти Быковской, и, по ее словам, она об этом не жалеет, намерена продолжить учебу в Китае. Такие же планы и у двух ее одноклассниц - Яна Голуб и Анна Сильвестрович. Учить китайский, уверена Анна, "перспективно, престижно и интересно". Четыре выпускницы гимназии учатся сейчас в китайских университетах: в Фуданьском, Тяньцзиньском и Шанхайском педагогическом. Два выпускника поступили в Минский государственный лингвистический университет на факультет китайского языка.

Китайский преподают и белорусы, и носители языка

Трое из пяти учителей китайского в 23-й гимназии - носители языка. Ван Жуйсинь - одна из них. Родом она из провинции Шаньси, закончила Хэбэйский университет иностранных языков по специальности "русский язык", сейчас продолжает учебу в магистратуре Белгосуниверситета на факультете журналистики.

В интервью DW Ван Жуйсинь рассказала, что приехала в Минск по направлению Института Конфуция, а остановилась на белорусской столице сама: "Хотела учиться в стране, где говорят по-русски, и Беларусь понравилась заочно. Мой учитель русского отсюда родом, и нам много рассказывали о стране". Девушка признается, что не ошиблась с выбором: "Гостеприимные люди, нравится учить белорусских детей". Но оставаться здесь надолго она не собирается, по окончании учебы вернется домой.

Одна из двух местных преподавателей китайского в этой гимназии - Екатерина Макоско, выпускница Белгосуниверситета по специальности "восточная (китайская) филология", с 2009 по 2010 год стажировалась в Даляньском технологическом университете. Успехами своих учеников Екатерина довольна: "Малыши занимаются с большим рвением, им интересно писать иероглифы, произносить первые фразы, но чем дальше, тем сложнее, с каждым годом нужно прилагать все больше усилий".

Гимназический курс китайского, продолжает Екатерина, позволяет выпускникам сдать экзамен HSK на 4 и 5 уровень, что достаточно для поступления в китайские вузы на лингвистические и естественнонаучные специальности. И многие такой экзамен успешно сдают.