Польша временно вернет контроль на внутренних границах ЕС
- 19.11.2018, 19:13
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Контроль также будет осуществляться в аэропортах и морских портах.
Об этом сообщает RMF24.
Границу с Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно будет пересечь только в определенных 264 пунктах. Контроль также будет осуществляться в аэропортах и морских портах.
Как напоминает пресс-секретарь Силезского пограничного отряда майор Катажина Валчак, восстановление контроля не означает возвращения пограничных переходов и шлагбаумов.
Контроль будет осуществляться с помощью мобильных патрулей пограничников на так называемых шенгенбусах.
При этом контроль будет иметь выборочный характер и касаться только лиц, которые будут въезжать в Польшу.
Поводом для возвращения пограничного контроля является двухнедельный климатический саммит COP24, который состоится в Катовице с 2 по 14 декабря.