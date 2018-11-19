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Могилев: цирк уехал, фонари упали

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  • 19.11.2018, 19:17
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На бульваре Ленина в Могилеве опасно накренился уличный фонарь, поставленный перед Форумом регионов.

В самом центре Могилева, на бульваре Ленина, сильно накренился уличный фонарь, поставленный совсем недавно — в преддверии Форума регионов Беларуси и России, проводившегося в этом году в Могилеве, передает mogilev.online.

Фотоснимок с места событий появился в паблике «Могилев Real».

В комментариях шутят: «Выкапывают) где-то нужнее». «Цирк уехал, фонари упали».

«Косяки» в спешно построенных объектах не редкость для Беларуси. Тут можно вспомнить построенную к тому же Форуму регионов каскадную лестницу с фонтаном в могилевском Подниколье, которая протекла сразу же после открытия. Ранее такое регулярно случалось с объектами, построенными к ежегодным помпезным республиканским «Дажынкам» — до того, как празднование этих самых «Дажынак» прекратили.


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