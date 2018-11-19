Гольдфарб: Российская власть слишком низко упала в глазах разумных людей по всему миру 2 19.11.2018, 19:29

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Александр Гольдфарб

Фото: Александр Гольдфарб / Facebook

Дискредитировать «список Магнитского» не получится.

Информация о том, что Генпрокуратура России заподозрила бизнесмена Уильяма Браудера в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, никак не отразится на санкционном "списке Магнитского", так как у мирового сообщества больше нет доверия российским властям. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

"Логика в действиях Москвы, конечно, есть. Им нужно постоянно подпитывать пропагандой машину по промывке мозгов. Такие режимы, как в России, всегда нуждаются в образе внешнего демонического врага. В свое время такими были [бизнесмен Борис] Березовский, [революционер Лев] Троцкий. Сейчас на эту роль определили Браудера. Российская пропаганда создала ему образ мрачного персонажа, олицетворяющего заговор против РФ. То есть это попытка персонифицировать образ врага", – отметил Гольдфарб.

Он не исключает, что действия Генпрокуратуры РФ связаны с возможным введением Западом новых антироссийских санкций.

"Есть и другие причины. Сейчас на Западе активизировалось обсуждение об ужесточении санкций против России. А дело Магнитского – символическое. С него, собственно, и началась история санкций против РФ. Дискредитировать "список Магнитского" не получится. Российская власть слишком низко упала в глазах разумных людей по всему миру. Любое обвинение с их стороны расценивается как действие из зловредности. Именно поэтому я думаю, что данное подозрение РФ, прежде всего, рассчитано на внутреннюю аудиторию", – подчеркнул Гольдфарб.

Российское следствие изучает версию причастности финансиста Браудера к насильственной смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО, сообщил сегодня на брифинге в Генеральной прокуратуре России государственный советник юстиции 3-го класса Михаил Александров.

По его словам, Браудер имел мотив на физическое устранение Магнитского "в целях сокрытия совершенных им преступлений".

Комментируя озвученные в РФ подозрения, Браудер отметил, что своей инициативой создать "список Магнитского" он ударил Кремль "в самый нерв".

Основатель фонда Hermitage Capital финансист Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде законов, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь погибшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов). Он заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошеннических действий граждан России на $230 млн.

Аудитор Hermitage Capital Магнитский, заявивший о существовании этих схем, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.

Браудер часто критикует российские власти. Он считает президента РФ Владимира Путина самым богатым человеком в мире и оценивает его состояние в $200 млрд.

Бывший агент КГБ Борис Карпичков в интервью Bloomberg в марте 2018 года рассказал о существовании списка из восьми человек, которых, по его словам, собираются убить российские спецслужбы. В этом списке есть Браудер.