Белорусы сделали мультимедийную карту Беловежской пущи 19.11.2018, 19:41

Теперь в самом старом лесу Европы можно побывать онлайн.

Теперь в самом старом лесу Европы можно побывать онлайн, на сайте проекта «Forest Space». Найти на карте места силы и прослушать легенды о мифических существах.

«Forest Space» создан, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам, рассказать о важности роли леса в жизни наших предков. Организаторы проекта ездят в Беловежскую пущу, снимают 360-градусные видео и записывают звуки природы. По мотивам белорусской мифологии были созданы иллюстрации лесных существ и озвучены их истории. На данный момент только на русском и польском языках. В будущем команда планирует сделать по-белорусски, а потом и по-английски.

Команда работает уже около 6 месяцев. Стартовала в июне этого года в рамках белорусско-польского проекта MATCH (Media & Art To Cultural History). Беловежская пуща выбрана не случайно, этот лес объединяет территории Польши и Беларуси, а корни деревьев тянутся на тысячи километров, создавая широкую экосистему, единый организм.

Менеджер проекта Мария Кноп поделилась с belsat.eu историей «Forest Space», своим вдохновением и планами на будущее:

«Лес для меня всегда выполнял важную роль в жизни, особенно сейчас, когда я стала жить больше в городе, чем на природе. В детстве все свободное время я проводила в глухой деревне бабушки.

У бабушки было большое хозяйство, кролики и коровы, надо было помогать. Мы просыпались в пять утра и выходили пасти стадо коров, возвращаясь только ночью. Мы гуляли по лугам, вдоль лесов. Это во многом повлияло на мое отношение к природе, и экологические проекты для меня имеют особую значимость. Для меня лес – это что-то мистическое, где я могу найти вдохновение и получать жизненную энергию.

Проект «ForestSpace» имеет особое значение, это кусочек того прошлого, лес из моего детства. Беловежская пуща – та нетронутая часть природы, в ее изначальном виде. Хочется, чтобы каждый человек мог насладиться ее красотой».

«ForestSpace» создан на энтузиазме, на личные деньги участников, которые работают как волонтеры. Сейчас команда ищет финансирование. Сейчас собраны уже более половины необходимых средств.

Беловежская пуща – старейший заповедник в Европе, на границе между Беларусью и Польшей. В 1979 году решением ЮНЕСКО Беловежский национальный парк (Польша) включен в Список всемирного наследия. В 1992 году в Список наследия ЮНЕСКО вошла белорусский часть пущи.