США предложили передать Украине фрегаты Oliver Perry 19.11.2018, 19:55

Предложения прорабатываются Киевом.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко подтвердил, что украинская сторона получила предложение от США передать два фрегата типа Oliver Hazard Perry. Об этом сообщает украинский «5 канал».

«Действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа Oliver Perry», — сказал Воронченко. Он добавил, что эти корабли были выведены из состава американских ВМС в 2013–2015 годах.

По словам Воронченко, эти предложения прорабатываются Киевом. В частности, изучается то, как Украина будет принимать корабли и в каком состоянии, а также их стоимость, добавил он.

В октябре «Украинский милитаристский портал» писал, что США предложили ВСУ военно-техническую помощь, в том числе передать фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее предложение, по данным издания, Вашингтон направил Минобороны Украины через военного атташе посольства в Киеве.

В конце сентября стало известно, что береговая охрана США передаст Украине списанные катера USCGC Cushing и USCGC Drummond. Оба корабля были приняты на вооружение в 1988 году. 27 сентября корабли были переданы украинской стороне на военно-морской базе в Балтиморе.