Tagesspiegel: Путин перестал быть царем-батюшкой 19.11.2018, 20:06

Теперь президент РФ для россиян человек из плоти и крови.

В Сибири эксперты дискутируют о том, чего ждать от нынешнего президентства Путина. Надежды на реформы мало, констатирует постоянный автор немецкой Tagesspiegel (перевод - inopressa.ru) Оливер Бильгер.

Первый форум, получивший название "Сибирский Давос", прошел почти 20 лет назад - его организатором стал оппозиционный российский политик Владимир Рыжков. Алтай - место проведения мероприятия - родина бывшего депутата Госдумы. Почти за 3 тыс. км от Москвы дискутировать подчас легче, чем в российской столице - и не только из-за открывающейся горной панорамы и чистого горного воздуха, отмечает журналист.

"Оппозиционная деятельность в России полна трудностей - политики и активисты постоянно ощущают это", - говорится в статье.

На повестке дня нынешнего форума стоял прежде всего нынешний мандат президента Путина: "Как будет складываться ситуация в политике и экономике на фоне санкций? И что будет после выборов 2024 года, когда президент, согласно Конституции, больше не сможет переизбираться на новый срок?"

Вопрос о преемнике Путина встает все чаще - ответа на него пока нет. "Политолог Кирилл Рогов считает, что возможен сюрприз, аналогичный событиям почти 20-летней давности, когда тогдашний президент Борис Ельцин неожиданно сложил с себя полномочия, передав их Путину. Кроме того, в качестве версии фигурирует и изменение Конституции, которое позволило бы действующему президенту править дальше", - передает издание.

"Возможно, ответа на вопрос о преемнике не знает и сам Путин - и даже если верно обратное, он еще долго не просочится сквозь толстые стены Кремля", - пишет Бильгер.

По мнению Андрея Колесникова из Московского центра Карнеги, система "Путин - это Россия" переживает кризис. "Путин перестал быть царем-батюшкой, символом России - теперь он человек из плоти и крови". По словам эксперта, большинство жителей страны хотят видеть существенные изменения условий жизни. По мнению Колесникова, народ их не дождется - в ближайшие годы страна может зайти в "тупик как политический, так и экономический".

Рыжков между тем надеется, что Путин в 2024 году уйдет с поста президента.

Профессор экономики из ВШЭ Алексей Портянский считает, что основной проблемой России является отсутствие "структурных реформ и модернизации". "Экономическая модель исчерпала себя", - отмечает он. Рост в 1,5% означает для России стагнацию. "Экономике надо предоставить больше свободы, но для этого необходима политическая воля", - подчеркивает Колесников.

Вместо этого все идет привычным курсом. "Высокая цена на нефть приносит деньги в государственную казну (...). В этом году, по оценке Минфина, профицит бюджета составит почти 30 млрд евро - первый плюс с 2011 года", - пишет издание.

Москва надеется и на иностранные инвестиции, в то время как российские бизнесмены предпочитают выводить средства из страны.

Рыжков также рассчитывает на укрепление диалога между Россией и Европой, особенно Германией. Но по другим причинам. "Тесные контакты и более активное взаимодействие между Западом и Востоком могут продемонстрировать людям в России другие, открытые пути в политике и экономике, альтернативные курсу Кремля. Однако до того момента пройдет еще не одна встреча в горном Алтае", - резюмирует журналист.