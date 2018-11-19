Нефть упала после отказа России сократить добычу 1 19.11.2018, 20:34

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Цены на нефть возобновили падение.

Цены на нефть возобновили падение на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что Россия не готова вместе с ОПЕК идти на новое сокращение добычи.

К 18.01 по Минску стоимость фьючерсов на нефть Brent просела на 1,8%, практически полностью нивелировав отскок последних трех дней, передает finanz.ru.

Контракты с поставкой в январе заключались по 65,27 доллара за баррель. Американский эталон WTI подешевел до 55,28 доллара за бочку, теряя в моменте 1,5%.

Идея Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1,4 млн баррелей в сутки, чтобы убрать с рынка избыток, который грозит ему из-за нового витка сланцевой революции в США, пока не нашла поддержки в российском правительстве, рассказали Reuters близкие к обсуждению источники.

Хотя прогнозы на следующий год предполагают превышение добычи над спросом в объемах, сопоставимых с обвальным 2015-м годом, Россия не хочет ограничивать собственное производство, считая, что лишние баррели должны убирать другие участники нефтяного рынка.

"Я думаю, нет необходимости сокращать добычу в России. Да, мы делали это в прошлом, но это был несистемный подход", - сказал Reuters высокопоставленный источник в российском правительстве.

По словам другого источника, Россия пока готова пойти лишь на заморозку своей добычи около текущих уровней, которые, по данным на октябрь, стали рекордными со времен СССР (11,4 млн баррелей в день).

Если сокращение и будет, то небольшим, заявил третий источник Reuters. Зимой российские нефтяники и без сделки уменьшат производство из-за погодных условий.

По его словам, в Москве ждут, что рост сланцевой добычи в США, составивший 2 млн баррелей в сутки за последний год, вскоре остановится, поскольку производство "не может расти бесконечно".

Официальная позиция России остается выжидательной. "Нам нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в течение месяца и в начале декабря, понять текущую ситуацию и прогноз на следующий период", - заявил в понедельник глава Минэнерго Александр Новак.