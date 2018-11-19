Польша и Дания урегулировали 40-летний спор о морской границе 19.11.2018, 20:54

Фото: msz.gov.pl/Tymon Markowski

Польша и Дания подписали Соглашение о демаркации границ в Балтийском море.

Польша и Дания подписали Соглашение о демаркации границ в Балтийском море. Документ был подписан в ходе встречи министров иностранных дел Польши и Дании в Брюсселе, передает «Радио Польша».

Глава МИД Дании Андерс Самуельсен назвал подписанное соглашение историческим.

«Мы завершили переговоры, которые начались более 40 лет назад, и в то же время сделали первый шаг к формализации соглашения. Это отличная новость, которая демонстрирует нашу приверженность решению сложных вопросов путем переговоров», - сказал министр иностранных дел Дании.

По словам главы польского МИД Яцека Чапутовича, подписание Соглашения о демаркации морских границ является важным моментом в двусторонних отношениях Польши и Дании.

«Это событие показывает, что при двустороннем участии, взаимном доверии и уважении можно успешно решать даже длительные споры. Я глубоко убежден в том, что обе страны в кратчайшие сроки завершат внутренние процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу», - сказал глава польской дипломатии.

Прежде, чем вступить в силу соглашение должно быть принято в рамках внутренних процедур обеих стран.