Польша и Дания урегулировали 40-летний спор о морской границе
- 19.11.2018, 20:54
Польша и Дания подписали Соглашение о демаркации границ в Балтийском море.
Польша и Дания подписали Соглашение о демаркации границ в Балтийском море. Документ был подписан в ходе встречи министров иностранных дел Польши и Дании в Брюсселе, передает «Радио Польша».
Глава МИД Дании Андерс Самуельсен назвал подписанное соглашение историческим.
«Мы завершили переговоры, которые начались более 40 лет назад, и в то же время сделали первый шаг к формализации соглашения. Это отличная новость, которая демонстрирует нашу приверженность решению сложных вопросов путем переговоров», - сказал министр иностранных дел Дании.
По словам главы польского МИД Яцека Чапутовича, подписание Соглашения о демаркации морских границ является важным моментом в двусторонних отношениях Польши и Дании.
«Это событие показывает, что при двустороннем участии, взаимном доверии и уважении можно успешно решать даже длительные споры. Я глубоко убежден в том, что обе страны в кратчайшие сроки завершат внутренние процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу», - сказал глава польской дипломатии.
Прежде, чем вступить в силу соглашение должно быть принято в рамках внутренних процедур обеих стран.