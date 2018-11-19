Янукович ждет нового Януковича 2 Виталий Портников, espreso.tv

19.11.2018, 21:15

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Виталий Портников

Именно поэтому Януковичу незачем сейчас идти в суд.

Новость о том, что бывший президент Украины попал в больницу Склифосовского в "обездвиженном состоянии" - впрочем, покинул ее через несколько часов, чтобы стать пациентом некоей загадочной частной клиники - это не бюллетень о состоянии здоровья.

Это информация о политических намерениях.

Ещё несколько недель назад Янукович был полон желания выступить в суде и рассказать нам о "государственном перевороте" и "преступном Майдане". Но люди, которые являются кураторами Януковича в российском руководстве, очевидно, посоветовали ему помолчать - чтобы не спугнуть общую удачу. Зачем выступать в суде с последним словом и нарываться на приговор по делу о государственной измене? Ведь гораздо проще затянуть процесс до избрания нового хозяина кабинета на Банковой. А с этим человеком можно и нужно будет договориться. И зачем осложнять его жизнь отменой приговора Януковича или помилованием бывшему президенту? Пусть лучше Януковича оправдает новый суд - честный и бескомпромиссный суд, который получит импульс после выборов 2019 года.

У Путина и Януковича одно общее желание - кардинально изменить власть в стране. Путин и Янукович хотят улучшения своей жизни. Путину нужна отмена санкций, Януковичу - полное восстановление контроля над финансовыми потоками, утраченными после бегства из Киева. Путин уверен, что новому президенту нужно будет с ним договариваться - потому что иначе продолжится война, иначе огромное количество средств Украина продолжит тратить на оборону, иначе придётся выполнять требования МВФ вместо того, чтобы просто взять у Кремля очередной кредит. И я не скажу, что он так уж не прав. Пока огромные ресурсы тратятся на оборону, пока российский рынок для нас закрыт, пока Москва делает все возможное, чтобы лишить нас возможностей транзита и приема грузов - от строительства новых газопроводов до провокаций в Азовском море - серьезно улучшить жизненный уровень населения не удастся ни одному президенту и правительству. Таковы реалии, которые многие наши соотечественники не хотят осознавать.

Это означает одно - президенту, который будет избран в следующем году, придётся либо продолжить изнурительную борьбу, либо капитулировать в обмен на окончание войны и экономические преференции. Ну и разумеется, договориться с Путиным обо всем, что волнует российского президента - в том числе и о судьбе Януковича. Да, это чревато новым восстанием и свержением такого президента. Но Путин и Янукович - несмотря на два украинских Майдана - не верят в восстания. Они верят в деньги и технологии.

Вся их технология сегодня - ожидание предателя. Янукович ждёт нового Януковича. Именно поэтому Януковичу незачем сейчас идти в суд.

Виталий Портников, espreso.tv