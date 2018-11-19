«Мы свято верим - ты помнишь вкус побед!» 19.11.2018, 21:29

Памяти самого титулованного динамовца в истории клуба Владимира Журавля.

Владимир Журавель – для минского «Динамо» эта фамилия значит очень много. Очень… Не по годам развитый мальчуган из Мозыря, но родившийся в далеком Казахстане, прилично выделялся на фоне всех ребят из местной ДЮСШ. В советские годы у талантливых белорусских юношей в футболе был только один путь – столичный РУОР, поэтому переезд в Минск был лишь делом времени. Под руководством Юрия Пышника Журавель продолжил показывать свои незаурядные способности и в РУОРе, и уже в 1989 году 17-летний Владимир стал раскрывать свой талант на взрослом уровне, играя за динамовский дубль на полях Советского Союза, пишет «Трибуна».

Ждать дебюта за главную команду БССР долго не пришлось – уже в первом туре чемпионата 1990-го года Журавель на 81-й минуте матча в Одессе заменил Гомонова. Минчане уступили со счетом 1:3. В дебютном сезоне полузащитник из Мозыря играл совсем немного: дела у команды откровенно не ладились и молодежи доверяли мало. Тот год вообще запомнится многим болельщикам со стажем: ужасный сезон, борьба за выживание и чудесное спасение в домашнем матче с «Памиром» в заключительном туре чемпионата...

А вот в следующем году молодой и перспективный опорник уже стал железным игроком основы и понеслось. В Минске он выступал до 1997 года, с небольшим перерывом в 1995-м году, когда Владимир Иванович подался на легионерские хлеба в израильский «Хапоэль» из Иерусалима. Будучи футболистом минского «Динамо», он стал шестикратным чемпионом страны и еще дважды становился обладателем кубка Беларуси – ни один из футболистов бело-синих не может похвастаться более внушительной коллекцией наград, завоеванных вместе с нашим клубом!

За без малого девять лет в составе «Динамо» Владимир Иванович провел 210 матчей, в которых отличился 24 раза – неплохая статистика для опорного полузащитника, не так ли? Больше него в современной истории клуба за бело-синих сыграл лишь Виталий Володенков.

В 2014 году состоялось возвращение Журавеля в родной клуб, но уже в качестве главного тренера. «Будучи действующим игроком, самые лучшие воспоминания, естественно, связаны с этой командой. Конечно, душа принадлежит этой команде. Я много где работал, много где играл и надеюсь, что я вернулся домой» – самое первое интервью новоиспеченного тренера было украшено именно этими словами…

Болельщики и фанаты клуба встретили возвращение Владимира Ивановича в команду с воодушевлением и надеждой. На одном из матчей на фанатском секторе динамовцев появился большой баннер с изображением главкома и словами «Мы свято верим, ты помнишь вкус побед». Знаковый момент, ведь ранее ни одному тренеру активные болельщики не оказывали таких почестей.

Болельщики любили своего тренера и он отвечал взаимностью. Команда набрала весьма приличный ход, штампуя одну победу за другой, показывая яркий футбол. Первый круг динамовцы закончили на первом месте, а в еврокубках Журавелю удалось сделать то, чего еще не делал никто – вывести команду в групповой этап Лиги Европы УЕФА. И ведь не скажешь же, что путь у команды был легким: «Клуж» и «Насьонал» – крепкие европейские команды, имеющие приличный опыт выступления на международной арене. Но Владимир Иванович сумел сплотить боеспособный коллектив из сильных футболистов, которые могли решать поставленные задачи.

Борьба за золотые медали чемпионата велась до практически до последнего тура, но завоевать заветное золото у наставника так и не вышло – команда финишировала на втором месте, а в групповом этапе Лиги Европы динамовцы победили лишь однажды, но сделали это ярко и феерично. В заключительном матче сезона бело-синим предстояло играть на выезде против грозной «Фиорентины». Шансов даже на ничью было крайне мало и это многие понимали, ведь в составе итальянской команды играли действительно звезды европейского футбола, да и десятидневная пауза в чемпионате была совсем не на руку нашим игрокам… Но, вопреки всему динамовцы вышли на заключительной бой с горящими глазами и благодаря самоотверженной борьбе и сплоченному коллективу смогли стать авторами действительно громкой сенсации, обыграв «фиалок» со счетом 2:1.

Имя Владимира Ивановича Журавеля навсегда будет вписано в историю нашего клуба золотыми буквами. Отличный футболист и тренер, порядочный и интеллигентный человек. Широкая душа и огромное сердце, которое невероятно сильно любило дело всей его жизни…

Вечная память!