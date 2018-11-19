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В Швеции создали новый Нобелевский комитет по литературе

  • 19.11.2018, 21:31

В его состав войдут 10 человек, том числе пять членов академии.

Шведская академия и Нобелевский фонд решили создать новый Нобелевский комитет по литературе, в его состав войдут 10 человек, том числе пять членов академии. Об этом сообщается на сайте организации, передает РБК.

Председателем станет писатель Пер Вестберг, в комитет войдут историк и критик Хорас Энгдаль, поэт и драматург Кристина Лугн, писатель Андерс Олссон, филолог Йеспер Свенбу, а также пять экспертов, не состоящих в Шведской академии.

Из-за скандала, в 2018 году отложили вручение Нобелевской премии по литературе, лауреат станет известен только в следующем году.


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