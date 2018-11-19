Алиев поблагодарил Лукашенко за позицию по Нагорному Карабаху 11 19.11.2018, 21:36

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Об этом он заявил сегодня по итогам переговоров с Лукашенко.

Правитель Азербайджана Ильхам Алиев благодарен Лукашенко за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом он заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Лукашенко в Минске, передает БелТА.

«Я хотел бы выразить благодарность от себя и азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, - сказал Алиев. - Мы благодарны Беларуси за такую объективную позицию по вопросу, который чрезвычайно важен и для нас, и для всего региона».

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан закупит в Беларуси новую партию воентехники.