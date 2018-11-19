Новым президентом ПА НАТО стала британка Маделин Мун 19.11.2018, 21:59

Маделин Мун

Мун пообещала достойно продолжить деятельность по развитию солидарности всех наций в защите демократии.

Новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз в Facebook.

"Новым президентом NATO Parliamentary Assembly избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Вчера от имени нашей делегации мы поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину, в частности, на второй Международный женский конгресс", - написала Фриз.

По ее словам, Мун пообещала достойно продолжить деятельность, которую начали Паоло Али и Раса Юкнявичене, "по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержке обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно".