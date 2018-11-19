Криушенко: Возможно, в официальной квалификации к Евро не будет такого сильного давления 19.11.2018, 22:15

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Сборная Беларуси сыграет в плей-офф Лиги наций за выход на Евро.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что наша команда не растеряет мотивацию о в официальной квалификации к Евро-2020, передает «Трибуна».

«Плей-офф? Понятно, что хотелось бы сыграть дома. Но будем смотреть. Игры еще будут в дивизионе D. Но посмотрим, какой будет расклад. Загадывать что-то сложно. От нас уже не зависит.

Официальный отбор? Возможно, уже не будет такого сильного давления, что только через Евроотбор мы можем пробиться в финальную часть. У нас будет запасной вариант. Но все равно проходным он не будет. Естественно, в каждой игре будет стараться играть на максимальный результат», – сказал Криушенко в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».

Напомним, сборная Беларуси сыграет в плей-офф Лиги наций за выход на Евро.