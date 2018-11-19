ГАИ объявила охоту на водителей без техосмотра 1 19.11.2018, 22:17

Только на Гомельщине с начала года за отсутствие техосмотра оштрафовано более 54 тысяч водителей.

За управление транспортными средствами без разрешения на допуск к участию в дорожном движении на территории Гомельской области в январе - октябре этого года оштрафовано более 54 тысяч водителей, более 900 должностных лиц привлечено к административной ответственности за допуск к участию в дорожном движении транспорта с техническими неисправностями или без техосмотра. Такие данные приводит БелТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, анонсируя проведение в регионе декады "Гостехосмотр", которая пройдет с 19 по 29 ноября.

"Проводимые проверки фиксируют на улицах и дорогах области значительное количество транспортных средств с неудовлетворительным внешним видом и явными признаками технической неисправности, а также не прошедших контроль технического состояния и процедуру выдачи разрешения на допуск к участию в дорожном движении", - отметили в УГАИ.

ГАИ напоминает, что за управление транспортным средством без техосмотра предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, в случае повторного нарушения в течение года - штраф от 2 до 5 базовых величин.