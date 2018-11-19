Могерини: ЕС ответит на провокации РФ в Азовском море 19.11.2018, 22:19

Федерика Могерини

ЕС уведомил Россию о необходимости прекратить эти провокации.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини анонсировала принятие конкретных мер в связи с продолжающимися провокациями РФ в Азовском море, передает nv.ua.

"Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты, готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - сказала она на пресс-конференции в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море наносят ущерб не только экономике Украины, но и европейским судам. Могерини подчеркнула, что ЕС уведомил Россию о необходимости прекратить эти провокации.

Глава дипломатии ЕС добавила, что Еврокомиссия изучает меры поддержки украинского Приазовья, которое затронули действия России.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, задерживая для необоснованных проверок суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.