В ПА НАТО выступили за четкую перспективу членства Украины и ряда стран в НАТО и ЕС 19.11.2018, 22:53

Об этом говорится в специальном докладе ПА НАТО «Противодействие российским гибридным угрозам: обновление».

В Парламентской ассамблее НАТО выступили за предоставление Украине перспективы членства в Альянсе и Евросоюзе.

Об этом говорится в специальном докладе ПА НАТО "Противодействие российским гибридным угрозам: обновление", опубликованном 19 ноября на сайте ассамблеи, передает gordonua.com.

"Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, проблема "серых зон" в Восточной Европе должна быть решена. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом. Грузии, Украине и Молдове, а также западнобалканским странам следует дать четкую перспективу членства в НАТО и ЕС. Их присоединение должно основываться исключительно на выполнении критериев членства", – говорится в документе.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики внеблоковости. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко говорил, что в скором будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз.

20 сентября Верховная Рада Украины внесла в повестку сессии и направила на рассмотрение в Конституционный Суд Украины законопроект о закреплении в Основном законе курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины.