Опрос: 91% россиян экономили на еде 19.11.2018, 23:20

В опросе были задействованы жители всех федеральных округов России.

Приходилось ли вам экономить на продуктах питания? 91% опрошенных россиян ответили утвердительно. Интернет-ресурс поиска работы и подбора персонала Работа точка ру провел опрос среди двух тысяч семисот респондентов старше 18 лет. В опросе были задействованы жители всех федеральных округов, передает «Белсат».

Почти каждый третий россиянин тратит на продукты питания более половины своего дохода. Каждый пятый тратит на еду от сорока до пятидесяти процентов своего ежемесячного дохода. Таковы результаты исследования портала Работа точка ру.

Опрос сайта Работа.ру: в котором было опрошено две тысячи семьсот человек так же показал, на чем в первую очередь готовы экономить россияне. От рыбы готов отказаться 61%, исключить из рациона сахар и кондитерские изделия — 53%, ограничить себя в свежих фруктах — 50%. Сорок семь процентов готовы отказаться от мяса.

За три года с момента указа президента Путина “Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ” Россельхознадзор уничтожил 26 тонн санкционных продуктов. Бульдозерами давили сыры, яблоки и даже гусей. Не живых.

В 2016 году член Совета Федерации РФ Антон Беляков внес в госдуму законопроект о бесплатной раздаче нуждающимся санкционных продуктов. Депутат подчеркнул, что за чертой бедности находится каждый шестой гражданин. В 2017 году Дума законопроект отклонила.