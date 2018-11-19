Топ необычных фото Минска из инстаграма про город
- 19.11.2018, 23:36
Дореволюционные, военные, советские снимки и фото независимого города.
Возможно, вы знаете проект «Минск старый и новый», посвященный истории Минска, его прошлому и настоящему. Он призван показать город во все исторические эпохи, начиная со дня основания и до наших дней.
Вначале на сайте были фото из личного архива авторов, их родственников и знакомых. Но постепенно к ним присоединились и редкие снимки из архивов.
The Village Беларусь изучил инстаграм проекта и выбрал лучшие, по нашему мнению, фотографии, которые показывают лицо старого Минска.
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🔹Ул. Янки Купалы: иллюзионист Эмиль Кио переводит через дорогу белую лошадь, 1985 год.🔹#минск #minsk #ностальгия #belarus #беларусь #minskoldnew #минскстарыйиновый #1980s #лошадь #horse #history #retro #история #ссср #ussr #history #instaminsk #minskgram #янкикупалы #цирк #street
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⚜Минское метро⚜ Только город-«миллионер» имеет право на четвертый вид транспорта. Поэтому правительство БССР пошло на беспрецедентные меры — всеми средствами стимулировало увеличение населения Минска. Для этого был созданы ряд льготных условий по переселению сельского населения в столицу.А в 1975 году в Минске родился на свет миллионный житель. 5 мая 1977 года в районе будущей станции «Парк Челюскинцев» начались первые работы. 6 июня 1984 года первые лица правительства нашей страны спустились на станцию «Площадь Победы», чтобы прокатиться на первой линии по станциям «Институт Культуры» — «Московская». 🔹Продолжение на minsk-old-new.com в разделах Места и здания/Транспорт/Минское метро. История строительства (название статьи)
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🔹Ул. Мясникова, 1965 год: дефиле минских манекенщиц на полуприцепе перевозки ЖБИ. На дальнем плане – железнодорожный путепровод – Западный мост и дома на ул.Московской. Трамвайные пути сегодня не сохранились. Фото Юрия Иванова.🔹#minsk #минск #belarus #minskoldnew #минскстарыйиновый #ссср #ussr #история #history #мясникова #мода #ретро #retro #1960s #minskgram #instaminsk
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🔹Кортеж Брежнева в Минске, 25 июня 1978. Официальный визит генсека для вручения городу ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 🔹 #минск #minsk #minskoldnew #минскстарыйиновый #беларусь #belarus #рб #история #history #ностальгия #ретро #retro #minskgram #instaminsk #minskcity #nashminsk #архитектура #architecture #ussr #ссср #брежнев #политика
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🔹Редкий снимок: Привокзальная площадь глазами бетонной женщины-колхозницы. Западная башня Ворот Минска, 1967 год. 🔹 #минск #minsk #minskoldnew #минскстарыйиновый #беларусь #belarus #рб #история #history #ностальгия #ретро #retro #minskgram #instaminsk #minskcity #nashminsk #архитектура #architecture #вокзал #башня #ссср #ussr #1960s
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🔹Ул. Энгельса, строительство 2-й линии метро, 1987–88 г. Справа – Купаловский театр. 🔹 #минск #minsk #minskoldnew #минскстарыйиновый #беларусь #belarus #рб #история #history #ностальгия #ретро #retro #minskgram #instaminsk #minskcity #nashminsk #архитектура #architecture #метро #ссср #1980s
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🔹 Дворик в Верхнем городе, 1984 год. Фотограф – Вадим Качан. Возможно, вы знаете, что это именно за дворик? 🔹 #минск #minsk #minskoldnew #минскстарыйиновый #беларусь #belarus #рб #история #history #ностальгия #ретро #retro #minskgram #instaminsk #minskcity #nashminsk #архитектура #architecture #ссср #двор
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Праздник города, 2001 г. 🔹 ..Культурную программу празднеств старались разнообразить. Пожалуй, 10-15 лет назад Минск был не столь патриархальным, как сейчас. В центре, прямо напротив БГУ, играли рок, а по подиуму ходили полуобнаженные модели. В городе не только пели частушки, но и устраивали массовые модные показы. Ни в коем разе это не было пошлым. Это было органичным. И это привлекало молодежь. 🔹 Источник – Онлайнер. #минск #minsk #minskoldnew #минскстарыйиновый #беларусь #belarus #рб #история #history #ностальгия #ретро #retro #minskgram #instaminsk #minskcity #nashminsk #архитектура #architecture #праздник #девушка
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🔹Замена уличного указателя на Ленинском проспекте в связи с переименованием его в проспект Скорины, 1992 год. На фото сверху – любопытный шильдик, указывающий направление нумерации домов. 🔹 Фото из Белгосархива кинофотофонодокументов. #минск #minsk #minskoldnew #минскстарыйиновый #беларусь #belarus #рб #история #history #ностальгия #ретро #retro #minskgram #instaminsk #minskcity #nashminsk #архитектура #architecture #проспект #скорины #90s
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⚜Наводнение в Минске⚜ В 1931 году белорусы спасались от самого большого в истории страны потопа. Свислочь разлилась и затопила часть Пролетарской улицы (современная Янки Купалы), Немигскую, Ново-Московскую, Романовскую Слободу. Вода плескалась у самых домов Старо-Виленского тракта, подступала к Троицкому предместью. К утру население указанных кварталов оказалось в домах, полузатопленных водой, и, взобравшись на крыши домов, люди кричали, вывешивали флаги, призывая на помощь. Затопление низинных районов Минска и отсутствие электричества вызвало остановку практически всех предприятий города. Перестал ходить трамвай. Вода снесла несколько мостов через Свислочь. Больше фактов на minsk-old-new.com в разделах Места и быт/ЧП, стихия, эпидемии/Наводнения 1930 и 1931 гг. (название статьи)
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⚜Минская княжна⚜ Бывшая площадь «8 Марта» — теперь газон у стен Республиканского центра физического воспитания и спорта. А в древние времена — место, где стоял Минский замок — Замчище. В послевоенное время (1945 - 1951) там проводились раскопки. Из свидетельства одной женщины, которая в детстве их увидела: "... на дне ямы… гробы. У меня на глазах рабочие очистили их от земли и сняли крышку с одного гроба. А в гробу лежала князёўна! Как живая! Красивая!.. Длинные волосы, заплетенные в косу, золотые браслеты… И вдруг из рук одного из рабочих неожиданно выскользнула лопата, которая полетела вниз, ударилась о край гроба, и… князёўна рассыпалась!" А вот что рассказывает историк и археолог С.В. Тарасов: "В ходе их (раскопок) в 1948 году археологами под руководством В.Р. Тарасенко было найдено около 30 захоронений XII-XIII веков. Среди захоронений нашли и княжну. У нее действительно были длинные волосы, заплетенные в косы и..." 🔹 Продолжение на minsk-old-new.com в разделах Жизнь и быт/Легенды, мифы, предания/Менская князёўна (название статьи)
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🔹«Стенка Цоя». . Во время строительства Дворца Республики Октябрьская площадь была обнесена метростроевским забором – в день гибели Виктора Цоя именно на нем появились первые посвященные ему памятные надписи. После открытия Дворца Республики две плиты с надписями перенесли ближе к Интернациональной, поставив их около здания 24-й школы (сейчас – Лингвогуманитарный колледж при МГЛУ). Уже в середине 2000-х «стену памяти» снова переносят – теперь она стоит в сквере на углу улиц Белорусской и Ульяновской, напротив стадиона «Динамо». 🔹 А вы помните «стену» на ее первоначальном месте? 🔹 Источник – 90s.by #минск #minsk #minskoldnew #минскстарыйиновый #беларусь #belarus #рб #история #history #ностальгия #ретро #retro #minskgram #instaminsk #minskcity #nashminsk #архитектура #architecture #цой #кино #90s #рок