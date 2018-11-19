Топ необычных фото Минска из инстаграма про город 19.11.2018, 23:36

Дореволюционные, военные, советские снимки и фото независимого города.

Возможно, вы знаете проект «Минск старый и новый», посвященный истории Минска, его прошлому и настоящему. Он призван показать город во все исторические эпохи, начиная со дня основания и до наших дней.

Вначале на сайте были фото из личного архива авторов, их родственников и знакомых. Но постепенно к ним присоединились и редкие снимки из архивов.

The Village Беларусь изучил инстаграм проекта и выбрал лучшие, по нашему мнению, фотографии, которые показывают лицо старого Минска.