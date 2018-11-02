В Армении судьям выдадут огнестрельное оружие 2.11.2018, 8:11

Применять оружие можно будет только для самообороны.

В Армении судьи на время своих полномочий будут получать табельное оружие. Соответствующее решение было принято на заседании армянского правительства 1 ноября. Об этом сообщает Новости Армении.

Применять огнестрельное оружие судья будет разрешено только в целях самообороны.

Патроны, оружие и средства спецзащиты судьям будут выдавать в полиции. Полицейские обучат судей пользоваться оружием.

По истечении срока своих полномочий, судьи обязаны все вернуть в правоохранительные органы.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал Службе национальной безопасности провести обыски в "специальных службах" олигархов и разоружить их.