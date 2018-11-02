Новый президент Бразилии решил перенести посольство в Иерусалим 2.11.2018, 8:25

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Нетаньяху поблагодарил Болсонару за такое решение.

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару, которого уже окрестили "бразильским Трампом", объявил о решении перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает nv.ua.

"Как было заявлено ранее в ходе нашей кампании, мы намерены перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль - суверенное государство, и мы уважаем это", - заявил он в Twitter.

As previously stated during our campaign, we intend to transfer the Brazilian Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem. Israel is a sovereign state and we shall duly respect that. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 ноября 2018 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал заявление избранного президента Бразилии Жаира Болсонару о желании перенести посольство в Иерусалим.

Нетаньяху поблагодарил Болсонару за такое решение, передает Times of Israel.

"Я благодарю моего друга, избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, за его намерение перенести бразильское посольство в Иерусалим. Это исторический, правильный и динамичный шаг", - заявил Нетаньяху.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Несмотря на протесты Палестины, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. В конце сентября 2018 года Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, что 63-летний бывший военный Жаир Болсонару избран новым президентом Бразилии. За свои взгляды Болсонару сравнивают с президентом США Дональдом Трампом.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Несмотря на протесты Палестины, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. В конце сентября 2018 года Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.