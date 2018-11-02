Горди Дуайер: Мы можем следовать плану на игру, можем побеждать 2.11.2018, 8:30

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» - о встрече с «Куньлунем».

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:1), сообщает tribuna.com.

– Команды хорошо провели первый период, пусть и не было создано острых моментов. Нам повезло, что отличились в концовке второго периода, когда забросили две шайбы и создали комфортное преимущество.

Доволен тем, как команда играла без шайбы, навязывала борьбу сопернику и следовала командному плану. Также отмечу вклад Йонаса Энрота. Это большая победа для нас. Поздравляю своих игроков!

– Можно ли сказать, что эта ваша самая трудная победа за время работы в «Динамо»?

– Это игра. Мы к ней хорошо подготовились, выполнили установку. Двигаемся дальше.

– Насколько оцениваете шансы на попадание в плей-офф?

– После прошлого матча я говорил, что сейчас не стоит вопрос попадания в плей-офф. Сейчас мы идем от матча к матчу. Посмотрим, вернемся ли мы на победную тропу? Сегодня удалось победить.

– После этой победы у команды спало психологическое напряжение?

– Эта встреча показала, что мы можем следовать плану на игру, можем побеждать. Это не время для празднований. Завтра начнем готовиться к следующему матчу. В КХЛ нельзя поддаваться перепаду эмоций после побед и поражений. Нам надо взять самое позитивное из этого матча и двигаться дальше.

– Экскурсия перед матчем на Минский тракторный завод позволила сегодня победить? Чаще ли надо проводить такие мероприятия или оставлять их на худшее время?

– Если было бы все так просто, то мы бы только и ходили бы на разные мероприятия. Мы благодарны нашему спонсору. Это был хороший тимбилдинг, команда пообщалась в неформальной обстановке. Но нельзя забывать, что вчера также была тренировка и мы хорошо подготовились. Результат вы увидели сегодня, – сказал Дуайер.