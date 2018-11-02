Юбилейные пляски 11 Ирина Халип

2.11.2018, 8:54

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Ирина Халип

1 января нас всех разбудят гимном БССР?

Теперь я понимаю, почему именно к нам приезжали топ-менеджеры РПЦ во главе с товарищем Гундяевым и почему именно здесь впервые в истории проводили заседание своего синода. Вовсе не в украинской автокефалии дело, а в том, что здесь у нас второй год подряд идет большая юбилейная пьянка, не поучаствовать в которой – грех.

Сколько халявщиков в мире с удовольствием выпивают и закусывают на чужих банкетах, зная главное правило – прийти, когда хозяева уже перестают различать гостей по именам и лицам, но когда столы все еще богато убраны? Конечно, их тьмы. Вот и сановники воспользовались ситуацией, да и глупо было бы не воспользоваться: в стране идет беспощадная гульба, деньги и водка льются рекой; каждый, кто пришел, не только напивается допьяна, но и уходит с подарками, да и конца этому не видно. Будьте уверены, сейчас за место в какой-нибудь дружественной тамбовской делегации, едущей в Беларусь, идет борьба, как за гараж в одноименном фильме. Рыбное место оказалось.

Все началось с прошлогоднего будто бы столетнего юбилея МВД: тут тебе и парад с ретроавтомобилями, и перекрытый проспект, и торжественное открытие статуи городового с трагической судьбой (то ему на фуражку плюнут, то на ногу помочатся), и специально снятый художественный фильм, и медальки, и открытки, и присвоение отрядам юных пособников милиции имен погибших сотрудников МВД, и конференции, и приемы, и 16 делегаций в гостях, и, конечно, концерты и банкеты. А почему бы и не шикануть – все ведь за наш с вами счет, а мы не жадные.

Потом юбилейный вирус вызвал настоящую эпидемию. В декабре страна содрогнулась от таких же масштабов кагэбэшной юбилейной попойки. Весной не менее бурно отпраздновало столетие министерство обороны – с парадами, стрельбой в воздух и банкетами. Военным так понравилось, что они решили продолжить традицию и через месяц все повторили, разве что без парадов, - теперь они отдельно праздновали столетие военкоматов. Еще через месяц – столетие навигационно-топографической службы. А вы говорите, военные – люди без фантазии, простые и прямолинейные. Нет уж, таких затейников еще поискать.

Теперь вот вся страна затыкает уши от грохота комсомольских песен. А к юбилею между тем активно готовятся министерство финансов и министерство труда и соцзащиты. Полгода назад я уже видела, как у крыльца министерства труда отколупывают почти свежую плитку и кладут новую, потому что так захотела нынешняя министерша, соревнующаяся с Вандербильдихой. Так вот, теперь, спустя полгода, там все стало еще богаче. Во-первых, от нового крыльца до самой стоянки теперь ведет длиннющий пандус под углом примерно 45 градусов. Любой инвалид-колясочник, недальновидно въехавший сверху на этот пандус, будет лететь по нему Шумахером до самой Свислочи. А снизу подняться вверх, к крыльцу, - никаких шансов.

Внутри здания теперь закрыты все лестницы. Чтобы спуститься с четвертого этажа на третий, нужно долго ждать лифта. А все потому, что на лестницы теперь тоже кладут плитку – да-да, на обычные ступеньки между этажами старого советского здания. Потому что, оказывается, в январе по случаю столетия к ним в министерство пойдут гости и делегации, и пусть все видят, как дорого-богато получилось. Не дешевле, чем в минфине. Действительно, все эти юбилейные пляски – это не только перекрытые проспекты и загнанные на официальные мероприятия под угрозой отчисления студенты. Это еще и бюджеты, бюджеты, бюджеты – бесконечные, как молочные реки в кисельных берегах.

Впрочем, чего мелочиться – 1 января нас всех разбудят гимном БССР, потому что юбилей. И, уверяю, этот юбилей будут праздновать с таким размахом, что армия с милицией и КГБ изойдут слюной от зависти. А поскольку многие государственные структуры были созданы уже после образования БССР, эта пьянка не закончится. Юбилеи будут продолжаться, делегации будут ехать, подарки будут раздаваться, бюджеты рассовываться по карманам.

И все эти годами празднующие не заметят только одного: они живут не в Беларуси. Они по-прежнему живут в БССР, отмечая ее праздники, и так и не смогли перейти из века прошлого в нынешний. Так что мы живем с ними в совершенно разных государствах, разделенных временем и пространством. Эту пространственно-временную дыру им не преодолеть. Надеюсь, нам тоже.

Но все-таки очень хочется, чтобы нас разделила еще и контрольно-следовая полоса. И вышки. И никаких пунктов пропуска – эта граница закрыта навсегда.

Ирина Халип, специально для Charter97.org