Разведка Южной Кореи показала программу, которая следит за Ким Чен Ыном 1 2.11.2018, 8:56

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Программа на основе анализа видеоизображений создает трехмерную модель.

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея продемонстрировала депутатам парламента компьютерную программу, которая анализирует состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель комитета по разведке Национального собрания, сообщает ТАСС.

По его словам, НРС создала специальную программу, которая на основе анализа видеоизображений создает трехмерную модель, отслеживая и анализируя таким образом изменения в облике объекта. Уже несколько лет с ее помощью разведслужба отслеживает состояние здоровья председателя Госсовета КНДР.

Депутат сообщил, что, по данным НРС, северокорейский лидер «относительно здоров», несмотря на избыточный вес и наличие наследственных рисков развития гипертонии и диабета.

По мнению южнокорейских экспертов, НРС решила продемонстрировать программу в ответ на критику оппозиции, которая утверждает, что национальная разведка снизила бдительность в свете начавшегося в 2018 году сближения между Сеулом и Пхеньяном.