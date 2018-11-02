Бунт рабочих в Слуцке: Мы работали в две смены, а сейчас на улицу идем 10 2.11.2018, 9:43

1,635

Местные власти не знают, что делать с возмущенными работниками завода ЖБИ.

Более полусотни рабочих потеряют работу, не получив зарплаты. Слуцкий завод железобетонных изделий останавливается. Возмущенным работникам не помогло ни руководство предприятия, ни местные власти, которые говорят, что им «стыдно за такой завод», сообщает «Белсат».

Только шестнадцать работников завода железобетонных изделий в Слуцке остаются на работе до момента полной ликвидации предприятия – одинокие матери, вахтеры, люди предпенсионного возраста. Остальные, 51 человек, получили сообщение об увольнении.

Только в Слуцке банкротами на сегодня являются пять крупных государственных предприятий. В Беларуси таких не менее тридцати.

«На улицу идем - нас никто нигде не ждет, мне 55 лет. И я ухожу... Не знаю, куда ухожу. И на сегодня меня интересует, когда будут сделаны выплаты».

«Предприятие войдет в стадию ликвидации, будет продаваться имущество, и с этой прибыли будут производиться выплаты. Как мы сами посчитали, в лучшем случае это будет в феврале. А до февраля еще надо как-то жить».

«Я - мать-одиночка. По закону меня не могут сократить, и до февраля денег не будет. Я одна с ребенком. За что жить?», - возмущаются рабочие, которые массово вышли со своими проблемами к местному исполкому.

В приказе об увольнении администрация сообщает, что предприятие убыточное и только налоговая задолженность составляет полтора миллиона рублей. Работники особенно возмущены тем, что их еще и обвиняют в таком положении:

«Сейчас руководство нас обвинило, что мы сами виноваты. Мы работали в две смены, как следует. И не так, как нам сейчас говорят, что якобы мы ничего не делали, а только зарплату получали».

Продолжение – смотрите в видео.