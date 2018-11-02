Лукашенко сделал странное заявление по торговле с Молдовой 3 2.11.2018, 9:55

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Диктатора поймали на очередной лжи.

Беларусь и Молдова должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $ 500 миллионов, заявил Лукашенко 1 ноября на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Издание «Солидарность» объясняет, что не так с озвученной правителем цифрой.

Тем временем, по итогам 2017-го белорусско-молдавский товарооборот составил $ 200 миллионов, что в два раза меньше, чем в 2014-м, кода и была озвучена магическая цифра в 1 миллиард.