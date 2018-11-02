закрыть
2 ноября 2018, пятница, 10:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Лукашенко сделал странное заявление по торговле с Молдовой

3
  • 2.11.2018, 9:55
  • 1,545

Диктатора поймали на очередной лжи.

Беларусь и Молдова должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $ 500 миллионов, заявил Лукашенко 1 ноября на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Издание «Солидарность» объясняет, что не так с озвученной правителем цифрой.

Тем временем, по итогам 2017-го белорусско-молдавский товарооборот составил $ 200 миллионов, что в два раза меньше, чем в 2014-м, кода и была озвучена магическая цифра в 1 миллиард.


популярное за неделю

Мнение

Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип
Пир в мавзолее
Пир в мавзолее Ирина Халип