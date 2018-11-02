Трамп определился с новым постпредом США в ООН 2.11.2018, 9:59

ХИЗЕР НОЙЕРТ

ФОТО: Y. OZTURK

Никки Хейли покинет этот пост в конце года.

Предложение занять этот пост получила Хизер Нойерт.

Президент США Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать следующим постпредом страны в ООН. Об этом сообщает Fox News.

По данным источника Fox News, Нойерт и Трамп встретились в Белом доме 29 октября. Приняла ли она предложение, пока неизвестно.

Информацию о том, что Трамп предложил отправить Нойерт в ООН подтвердили также два источника CNN. Они рассказали, что после визита Нойерт в Белый дом два брифинга Госдепа вместо нее вел заместитель.

Никки Хейли, которая была на этой должности с января 2017-го, покинет этот пост в конце года. Президент США отметил, что назовет нового кандидата в постпреды при ООН в ближайшие две-три недели.

Слухи о назначении Нойерт появились еще две недели назад.