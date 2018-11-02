«Что – побежите в «лукомол»?» 9 Алена Германович, «Радыё Свабода»

2.11.2018, 10:22

5,271

Как преподаватель университета отговорила студентов от БРСМ.

1998 год. Занятия по белорусской литературе в Мозырском педагогическом институте (ныне - университет) ведет Лидия Ивановна Прашкович. Она впечатляет своими знаниями, мудростью и смелостью. Не обращая внимания на «официальный курс партии», с гордостью ходит в университет с бело-красно-белым значком. На занятиях рассказывает о сталинских репрессиях, убитых, замученных поэтах и писателях.

Как-то среди пары в аудиторию вторгаются пропагандисты из эмбриона БРСМ – БПСМ. Лидия Ивановна смотрит на них большими глазами. Те соловьем заливаются - о минус 5% в парикмахерской, минус 10% раз в месяц на дискотеке в отеле «Припять», о 0,3% при печати фотографий в какой-то студии. Обещают, что скидок будет с течением времени все больше и больше - просто коммунизм наступит для тех студентов, которые вступят в такую прекрасную организацию.

Наконец Лидия Ивановна опомнилась и сурово говорит: «Простите, ваше время истекло. У нас идут занятия. Кто вам дал право вторгаться сюда и вредить учебному процессу ?!». Пропагандисты быстро убегают, но обещают вернуться на следующей паре за заявлениями на вступление. Дверь за ними закрылась. Лидия Ивановна строго посмотрела на нас. И тогда я впервые услышала слово «Лукомол».

«Что - побежите в «Лукомол»? К потомкам палачей, тех, кто расстреливал невинных людей? На танцульки их пойдете? Танцами вас заманивают? За 5% продашь честь и совесть? Может, кому постричься дешево надо?» - всматривалась она в наши лица.

Она твердо определила свою позицию: пусть потенциальные «лукомольцы» лучше думают, как будут сдавать у нее экзамены в конце семестра, а не как будет хорошо прыгать в отеле «Припять» раз в месяц стричься с 5% скидкой.

Мы с подругами проигнорировали БПСМ. Хотя пропагандисты снова и снова приходили в нашу группу со сказками про скидки. Уважение к преподавателю было дороже тех дешевые предложения.

Сегодня я благодарна, что училась у Лидии Ивановны. Она нас хорошо «вакцинировала» от тоталитарных идеологий. Сегодня она уже не живет. Светлая ей память.

Это она в 2005 году вернула Таисии Бондарь книги после того, как автор была удостоена премии Лукашенко «За духовное возрождение».

«В последние годы я стала замечать, как, наверное, неуютно чувствуют себя Ваши книги, а значит, полагаю, и их автор, рядом с «посредственными произведениями» Бородулина, Быкова, Гилевича и других творческих людей, которые соседствуют с Вами по принципу алфавита. Поэтому возвращаю Ваши книги через редакцию», - написала в письме Лидия Ивановна.

Это ее брата, Николая Прашковича - литературоведа, критика, переводчика - травили советские власти. Его обвинили в «белорусском национализме» в 1974 году и уволили из Академии наук. Он был безработным, грузчиком, корректором... Трагически погиб на пожаре в родной деревне.

Не знаю - есть ли сейчас такие преподаватели, как Лидия Ивановна? Или всех поглотила эта черная дыра с «БРСМ» и «Белой Руси»?

Алена Германович, «Радыё Свабода»