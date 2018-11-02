Агент Милевского: Артему поступило крутое предложение от топ-клуба Бангладеша 4 2.11.2018, 10:29

Бывший форвард брестского «Динамо» оказался на карьерном распутье.

Агент бывшего нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента, сообщает pressball.by:

- Очень много переговоров было с Милевским, которые сорвались. Начиная с момента после "Хайдука". Было очень много переговоров. Все срывалось в последний момент, были варианты. Когда прилетели на переговоры в Венгрию, встретились с руководителями. Мне мой партнер из Азии обещал очень хороший вариант, денежный. Финансово очень хороший. Мы ждали, не получилось. Мы подписываем контракт, все вроде хорошо, отлично. На следующий день я выезжаю в Будапешт, мне приходит сообщение от топ-клуба Бангладеша, очень-очень крутое предложение. Команда участвует в местной Лиге Чемпионов. И по финансам было очень здорово. Не дождались буквально часов двенадцать.

У него контракт в Венгрии на два года. Мы хотим продолжать активно играть. В планах, конечно же, хочется поменять континент. Года два назад были варианты уехать во Вьетнам, Таиланд, но мы держались европейской линии. Сейчас уже понимаю, что он созрел. Будем пытаться в Австралию, Азию. Был вариант с Бангладешем, мы уже реально были близко. Посмотрим, — сказал Панков в интервью footballhub.ua.