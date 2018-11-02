В Нью-Йорке выставили на торги лунный грунт 2.11.2018, 10:36

Аукцион Sotheby's рассчитывает выручить за этот лот от 700 тысяч до 1 миллионов долларов.

Центральным элементом предстоящего аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке станет образец грунта с Луны. Он был выкопан к югу от края бассейна Кризиса в сентябре 1970 года во время лунной миссии «Луна-16», пишет «Вокруг света».

По возвращении на Землю, данный образец был передан вдове Сергея Павловича Королева, Нине Ивановне Королевой, в честь признания заслуг её мужа. В 1993 году образец грунта сменил своего владельца на этом же аукционе Sotheby’s за 442 500 долларов США. Американский коллекционер, который пожелал остаться анонимным, получил в собственность образец заключённый под стеклом с регулируемой линзой и помеченным как «Частицы грунта Луны-16».

На аукционе также будут представлены самые разнообразные материалы как из американских, так и из советских космических программ, включая лунные и космические фотографии, предметы из личных коллекций космонавтов, карты, скафандры и многое другое.

Как сообщал «Вокруг Света. Украина», это не первый случай продажи подобных образцов. В июле 2017 года на аукционе была продана сумка Нила Армстронга за $1,8млн, с помощью которой он собирал образцы лунной породы во время легендарной миссии «Аполлон-11». На внутренней поверхности сумки до сих пор содержатся образцы лунной пыли.