У некоторых минчан вода до апреля будет зеленой 7 2.11.2018, 10:41

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В воду добавят специальный краситель — флуоресцеин.

Очень скоро в некоторых домах Минска произойдет удивительное: теплоноситель в батареях окрасится в светло-зеленый цвет. Это ежегодная практика, призванная выявить утечки, и продлится она с 12 ноября до самого апреля. В воду добавляют специальный краситель — флуоресцеин, который не представляет опасности для организма человека, заверяет агентство «Минск-Новости» и публикует список адресов.

Теплоноситель — это вода, которая поступает в систему отопления. Она позеленеет у некоторых потребителей Советского и Первомайского районов. В случае отсутствия поломок и протечек потребители не должны заметить окрашивания воды в зеленый цвет. А вот если она выльется на поверхность или вода из-под крана приобретет нехарактерный зеленоватый оттенок — скорее всего, это утечка, о которой следует сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам: 218-27-52, 298-27-27, 298-27-37.

Для поиска своего адреса воспользуйтесь клавишами Ctrl+F (если у вас операционная система Windows) или Cmd+F (если у вас iOS):

ул. Кедышко, 3—33а, 49, 26—28;

ул. Толбухина, 10—18, 17—23;

ул. Волгоградская, 9—69, 12—86;

Логойский тракт;

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ул. Кнорина;

пер. Калинина, 9, 4—16;

ул. К. Чорного, 21—35;

ул. Новгородская, 3—13, 6а;

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