Биржи США отреагировали ростом на разговор Трампа с Си Цзиньпином 2.11.2018, 11:05

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: EPA/UPG

Индекс Доу-Джонса вырос на 264 пункта.

1 ноября президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о плодотворном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором, в частности, шла речь об американо-китайской торговле, сообщает gordonua.com.

"Только что у нас был длительный и отличный разговор с председателем Си Цзиньпином. Мы обсудили многие темы, уделив особое внимание торговле. Дискуссии продвигаются наряду с планированием встречи на саммите G20 в Аргентине", – написал Трамп.

"Также хорошо обсудили Северную Корею", – добавил он.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2018 г.

Пекин подтвердил факт разговора, китайские власти отметили, что он состоялся по просьбе американской стороны, сообщает CNBC.

Си Цзиньпин заявил, что США и Китай должны искать "взаимоприемлемые решения" по экономическим и торговым вопросам. Он подтвердил, что с нетерпением ожидает встречи с Трампом в Аргентине.

CNBC отмечает, что американские биржи мгновенно отреагировали ростом на твит Трампа. Индекс Доу-Джонса вырос на 264 пункта (около 1%), индекс S&P 500 – на 1,1%, индекс Nasdaq – на 1,8%.

В июне Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай установил ответные тарифы.

18 сентября Белый дом объявил о ввозных пошлинах на китайские товары на общую сумму примерно $200 млрд. Ответные меры КНР касались товаров на $60 млрд.

4 октября вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай во вмешательстве в американские внутренние дела и злонамеренных попытках подорвать авторитет президента Трампа накануне выборов в Конгресс.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.