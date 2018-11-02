Разгневанные борисовчане – Лукашенко: Мы что, люди второго сорта!? 18 2.11.2018, 11:11

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Жители города написали письмо диктатору.

— Наш капитальный ремонт похож на катастрофу. Мы дошли до отчаяния. У нас делают козырьки в доме, скоро он внешне будет лучше новостройки. Но суть не меняется, мы по-прежнему живем в пыли и грязи, не знаем — сможем ли когда-нибудь мыться в своей квартире, потому что горячей воды у нас так и нет. И просто не знаем, когда завершится этот ремонт, — говорят жильцы дома 16 по улице Рабочий Химик в Борисове, сообщает ex-press.by.

31 октября. В доме делают козырьки над подъездами:

Утро 1 ноября. Жильцы дома выходят из темного подъезда, освящая себе путь мобильными телефонами:

— Так мы расстраиваемся каждый день. И каждый день рискуем здоровьем, передвигаясь в темных подъездах нашего дома, посреди строительного мусора и обломков, — говорят борисовчане. — Отчаяние и непонимание того, что происходит, отсутствие полной информации о ходе нашего ремонта, нарушение его сроков, вынуждали нас обращаться к администрации города и организаций, которые ремонтом занимаются. В ответ на наши жалобы мы слышим упреки и крики. Особенно за то, что мы не держим нашу катастрофу в тайне, и о ней проходит информация в СМИ. Понимая, что вопросы наши не оканчиваются, мы решили написать письмо в администрацию Лукашенко.

В письме жильцы многоквартирного дома 16, расположенного по улице Рабочий Химик г. Борисова, требуют решении вопроса капитального ремонта.

«Дом наш старый — 1932 года постройки, имеет большой процент износа. В 2012 году жильцы дома подняли вопрос о необходимости капитального ремонта, так как предыдущий ремонт был в 1965 году. Более трех лет ушло на обследование дома и изготовление проекта. В 2015 году ремонт начался. Первый его этап — ремонт крыши, был успешно провален: зиму половина дома провела без крыши.

В 2017 году в титульные списки мы не попали. Но после бесконечных жалоб (нами получено и собрано 65 ответов из разных инстанций) весной 2018 года второй этап ремонта был начат. Однако из проекта исчезли такие пункты как: утепление фасада, оборудование санузлов, проведение горячей воды. Опять переписка, жалобы, и пункт «подведение воды» вернули. Но для этого пришлось заказывать новый проект, а ведь это стоит денег и, мы так думаем, не малых!

Второй этап ремонта начали почему-то не с коммуникаций, износ которых составляет 75 процентов, а с ремонта подъездов и фасада. В августе жильцам стало понятно, что до отопительного сезона мало времени, и мы можем остаться без тепла! Батареи в доме срезали еще в июле!

За август мы побывали у председателя райисполкома Денгалева, его заместителя Кирюты, директора УП "Жилье" Казановского с просьбами об усилении бригады сантехников. Обещали нам много, но рабочих больше не стало. В итоге, по состоянию на 9 октября, квартиры были без батарей.

Жильцы вынуждены были обратиться в средства массовой информации для освещения данной ситуации. Только тогда дело сдвинулось с мертвой точки. По состоянию на 25 октября часть квартир к теплу не подключена. Спешка при монтаже отразилась на качестве работ. Батареи дают течь, вода заливает квартиры.

Отдельная тема — качество работ, которые выполняет ООО "Кэментарис".

Сначала покрасили фасад, затем стали менять газопровод, оштукатурили подъезды, а затем вспомнили, что не проложили проводку. И таких примеров много.

Рабочих на объекте не хватало, а те, что были, систематически увольнялись из-за того, что им не выплачивали зарплату. В результате такого "капитального ремонта" квартиры, особенно на первых этажах, где под полом проходят коммуникации, превратились в настоящие катакомбы.

Жильцов из них частично отселили, в спешном порядке, только в конце сентября. Люди съезжали, оставив мебель — вещи, которые покрылись слоем пыли и пришли в непригодность.

До конца не решен вопрос горячего водоснабжения. Несмотря на готовый проект, городские власти отказываются финансировать его. Говорят, что горячая вода не жизненно необходима. А как же решение о том, что вода будет, принятое райисполкомом? Мы что, люди второго сорта!?

Не согласные со сложившейся ситуацией, бесхозяйственностью, бездействием УП «Жилье», технадзора жильцы написали заявление в прокуратуру, но и оттуда ответа не последовало.

Окончание ремонта планировалось на октябрь, но дом к сдаче не готов».