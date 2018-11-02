Видеохит: Рыбак спас кита, прыгнув к нему прямо с лодки 4 2.11.2018, 11:44

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Видео сняли у берегов Калифорнии.

У побережья американского штата Калифорния рыбаки заметили запутавшегося в веревках кита. Один из мужчин прыгнул в воду с ножом, чтобы его освободить. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыбаки возвращались после ловли угрей и заметили животное, которое зацепилось за веревку бакена. Мужчины вызвали береговую охрану и несколько часов безрезультатно пытались освободить кита.

Когда береговая охрана сообщила, что не может помочь, животное кружило вокруг на одной веревке, прицепившейся к его хвосту. Рыбаки решили спасти кита самостоятельно. Один из них взял в зубы нож и с третьей попытки смог запрыгнуть животному на спину.

Пока мужчина смог отрезать веревку и освободить кита, прошло три часа.