Журналиста Александра Денисова оштрафовали «за экстремизм» на $291 2.11.2018, 11:58

Алесь Денисов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Поводом для административного дела стал репост.

Журналисту присудили 25 базовых величин за репост со страницы анархистов в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Белсат».

Ранее заседание, назначенное на 29 октября, перенесли на 2 ноября. Информацию о суде прислали через смс.

На журналиста и лидера группы «Дзецюкі» завели дело за экстремизм, о чем стало известно несколько недель назад. Алесь Денисов получил копию протокола, из которого следует, что музыкант нарушил ч. 2 ст. 17.11 КоАП (изготовление или распространение, а равно хранение с целью распространения экстремистских материалов, если в этих действиях нет состава преступления) Беларуси.

Поводом для административного дела стал репост.

В июле у Алеся Денисова и его коллеги Алексея Кайриса прошли обыски с конфискацией ноутбуков и телефонов. Гродненская милиция начала проверку по факту «клеветы и оскорбления личности».