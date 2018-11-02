СМИ: Дэвид Кэмерон хочет возглавить МИД Великобритании 2.11.2018, 12:02

Дэвид Кэмерон

Фото: Reuters

Экс-премьер Британии cобирается вернуться в большую политику.

Британское издание The Sun сообщает, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раздумывает над возвращением в большую политику, и хотел бы возглавить МИД страны, пишет "Новое время".

Издание ссылается на друзей Кэмерона, которые утверждают, что через два года после отставки в 2016 году Кэмерону стало "адски скучно".

Издание напоминает, что бывшему главе британского правительства всего 52 года.

"Призвание Дэвида в государственной службе, и он часто говорит, что не исключал бы возвращения в публичное пространство", - цитирует издание друга Кэмерона.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.