«Раз годен – работай»: бобруйский рабочий вступил в неравный бой с системой 3 2.11.2018, 12:10

Мужчина получил производственную травму ноги – но все якобы «по закону».

«Уволиться нельзя остаться» – примерно такая дилемма стоит сейчас перед обрубщиком сучьев лесозаготовительного предприятия Дмитрием Конечуком. Год назад он получил на производстве травму ноги, которая сегодня не дает ему работать в полную силу, но уволиться он тоже не может – боится не найти в деревне другой работы.

Впрочем, перед таким же выбором («уволить нельзя оставить») стоит сегодня и работодатель Дмитрия, директор ООО «Форест-Даго» Александр Шегеда. Он уверен, что сделал все от него зависящее, чтобы травмированный на производстве рабочий смог продолжить работу, но, если тот отказывается, его придется уволить.

В перипетиях этого конфликта работника с работодателем разбирался «Вечерний Бобруйск».

После МРТ выяснилось: первый диагноз был неправильным

Дмитрий Конечук, обрубщик сучьев на лесозаготовительном предприятии «Форест-Даго», получил первую травму на работе 22 ноября 2017 года. Говорит, был дождь, он поскользнулся на мокрой траве, при падении колено «вывернулось».

Бригадир «Форест-Даго» отвез мужчину в больницу. Там ему сделали снимок, поставили диагноз «растяжение», наложили гипс и отпустили домой. Был составлен акт о производственной травме.

Гипс Дмитрию сняли в декабре. Оказалось, что сустав не гнулся, любые движения сопровождались болью, нога очень часто отекала.

11 января 2018 года после МРТ выяснилось, что первый диагноз был неправильным. У мужчины было не растяжение, а разрыв связок, а также компрессионный перелом хряща и осколки в тканях. Дмитрий Конечук добился направления в могилевскую больницу, где ему сделали операцию.

Все это время мужчина находился на больничном. После ряда обследований врачебно-консультационная комиссия вынесла заключение: Дмитрию на ближайший год полагается легкий труд, запрещены статико-динамические нагрузки на ногу.

Он поясняет: нельзя было работать с топором, поднимать тяжелое, стоять больше 60 процентов рабочего времени, т.е. не более 4 часов 48 минут.

Сначала Дмитрий так и работал. И хотя в зарплате он при этом потерял, такой режим, отмечает мужчина, позволил бы ему работать дальше и постепенно залечивать травму.

Однако, когда бригадир ушел в отпуск, заменявший его приказал Дмитрию работать на общих основаниях и не стал слушать возражений.

По настоянию нового бригадира Дмитрий какое-то время работал полный день, а не столько, сколько должен был по медицинским показаниям. Это привело к тому, что 18 июня нога снова «подвела» его. В этот раз связка не выдержала дома. Ему снова наложили гипс.

В июле работодатель отправил Дмитрия на внеочередную врачебную комиссию, указав в направлении такие вредные факторы, как вибрация, пыльность и т.д. Дмитрий говорит, что возмутился: о переносе тяжестей, например, не было ни слова. В итоге его признали годным для работы обрубщиком сучьев, но с ограничениями.

В сентябре Дмитрий находился на больничном после еще одной травмы, полученной на производстве в начале месяца. 12 сентября после больничного и непродолжительного отпуска за свой счет Дмитрий пришел на работу – с костылем. По-другому передвигаться, говорит, не мог. И в этот же день снова получил травму ноги. Дмитрий уверен: ему нужно было заниматься какой-то другой работой, а не обрубать сучья топором.

В травмпункте больницы удивились – ведь только вчера он закрыл больничный, – но производственную травму снова оформили. И направили в районную поликлинику за новым больничным. Дмитрий получил его, но не сразу: врачи заподозрили мужчину в «махинациях».

Сейчас Дмитрий находится в Могилевской областной больнице. По его словам, 24 сентября он был там на консультации, и 12 октября его госпитализировали для операции – снова нужно удалять осколки кости из тканей.

– Стабильности в ноге нет абсолютно, на нее страшно наступить, – рассказывает мужчина. – Вероятно, операция поможет, но понадобится покой и длительная реабилитация.

Дополнение: 1 ноября мы узнали, что операцию Дмитрию уже выполнили, но через месяц ему предстоит еще одна, поскольку, по его словам, во время операции врачи обнаружили, что у него полностью разорваны связки надколенника.

Раз годен – работай

Директор ООО «Форест-Даго» Александр Шегеда так описывает обстоятельства получения самой первой травмы Конечука в ноябре 2017 года:

– Тогда шел не дождь, а первый снег. Мы работаем круглый год и не можем ориентироваться на погоду. А в должностной инструкции для обрубщика сучьев вообще ничего не сказано про погодные условия.

Когда же в июле 2018-го Дмитрия от предприятия отправляли на внеочередной медосмотр, отмечает Шегеда, вредные условия работы были указаны строго по справке, которую ВКК выдала Конечуку после первой травмы. А ВКК эти вредные условия работы для должности «обрубщик сучьев» взяла из Инструкции о порядке проведения медосмотров. Таким образом комиссия снова признала, что Дмитрий Конечук годен к работе обрубщиком сучьев, но ему рекомендуется ограничить подъем тяжестей и длительные статические нагрузки.

Александр Шегеда утверждает, что эти рекомендации выполнены, Дмитрию организовали соответствующий режим работы:

– После каждых 50 минут труда ему полагается перерыв 10 минут. Плюс дорога – час сорок в одну сторону (мы работаем в Октябрьском районе).

Поскольку Дмитрий снова и снова травмирует больную ногу даже в облегченных условиях работы, но увольняться не хочет, директор предложил ему следующий вариант: продолжить работать обрубщиком, но уже на полставки. При этом обрубка сучьев с него будет снята, останется только их переноска. Именно этот объем работы и должен выполнять обрубщик сучьев на предприятии «Форест-Даго», пояснил Александр Шегеда. Поскольку вальщики леса спиливают сучья сами.

Других вариантов «легкой работы» для Дмитрия у директора «Форест-Даго» нет, «придумывать» же работнику некую новую должность закон его также не обязывает.

У Дмитрия есть время подумать, пока он находится на больничном. Если он не согласится на предложенные условия, его уволят по соответствующей статье Трудового кодекса.

Закон есть закон

Как рассказал председатель суда Бобруйска и Бобруйского района Сергей Петухов, ежегодно в суд поступают иски граждан, несогласных с заключениями по поводу «непроизводственных травм». В 2003-2017 г. в суде рассмотрели 19 таких дел, удовлетворили 5 исков.

С начала 2018 года рассмотрено четыре жалобы. Пятая сейчас находится на рассмотрении. Из четырех жалоб было удовлетворено две.

По словам Дмитрия, он так держится за рабочее место потому, что понимает: без образования с такой травмой ему в деревне работы просто не найти (живет мужчина в Броже). Он говорит, что готов судиться с работодателем, потому что хочет «добиться справедливости и получить компенсацию» для качественного лечения ноги.

Но каковы его шансы на это в суде?

Заведующий юридической консультацией Бобруйска Иван Смирнов поясняет: согласно закону трудовой договор может быть расторгнут нанимателем в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья – если имеет место стойкое снижение трудоспособности, препятствующее надлежащему исполнению трудовых обязанностей, либо если выполнять такие обязанности работнику противопоказано. Однако невозможность выполнения работы должна быть подтверждена медицинским заключением (а Конечука, напомним, пока признают годным к работе обрубщиком сучьев – авт.).

Увольнение по вышеуказанным основаниям также допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу (в том числе с переобучением). В таком случае согласия работника на увольнение не требуется, добавил юрист.

С Дмитрием Конечуком произошел несчастный случай на производстве, в результате которого он получил травму, не относящуюся к числу тяжелых производственных, говорится в комментарии по этой ситуации заместителя начальника Бобруйского межрайонного отдела Департамента государственной инспекции труда Людмилы Балакер. «Установлено, что в момент получения травмы потерпевший не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, что и стало причиной несчастного случая», – уточняет Людмила Григорьевна.

Оснований для назначения каких-либо дополнительных проверок трудовыми инспекторами предприятия «Форест-Даго», по закону, не имеется.

«Департамент не вправе участвовать в урегулировании морально-психологического климата в трудовых коллективах, в том числе межличностных отношений, складывающихся между руководством и работниками», – сказано в ответе зам. начальника отдела.