Почему скандал с БРСМ наделал столько шума, если об этом и так все знали 1 2.11.2018, 12:20

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В чем причины ажиотажа?

По состоянию на вечер 1 ноября ролик о загоне в БРСМ суммарно собрало больше 585000 просмотров. Для справки: в БРСМ на данный момент состоит 477500 человек. Спустя несколько дней после публикации скандального ролика с голосами учителей, принуждающих учеников вступать в БРСМ, в сети начали раздаваться удивленные голоса. Мол, откуда столько шума вокруг этой истории, ведь подобная практика существует ровно столько, сколько действует сама организация. И все об этом давно знали, пишет Кирилл Иванов для «Салiдарнасць».

Вопрос логичный, попробуем разобраться в причинах ажиотажа.

Возможно, многие и слышали о подобных методах пополнения рядов БРСМ, и даже сталкивались с ними лично. Но до сих пор большинство из нас не сталкивалось со столь вопиюще ярким примером принудиловки.

Тон голосов в ролике и содержание речей безусловно сделали свое дело. Многие из нас впервые узнали о сомнительных механизмах увеличения численного состава юных патриотов.

Не исключено, что свою роль здесь сыграла общая усталость от бессменной власти и ее проявлений. БРСМ появился в первые годы правления Лукашенко и прочно ассоциируется с его именем.

В этой истории важно то, как к организации относятся те, кто непосредственно рекрутирует новых членов организации. Слова о «задрипанном» БРСМ, в который нужно тихонько вступить, а после этого «можно ничего не делать», звучат если не приговором организации, то тревожным звоночком уж точно.

Запись скандального разговора прозвучала практически одновременно с заявлениями главы государства о недопустимости принудительного вступления в организацию. Фоном также стали пышные празднования 100-летия комсомола. Такой диссонанс вполне мог усилить эффект скандального ролика.

Еще один немаловажный момент. Повышенный интерес к этой истории можно объяснить и тем, что многие из белорусов склонны винить учителей в участии в фальсификации выборов. И эта история только подлила масла в огонь.