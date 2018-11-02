Ник Вуйчич посетил Львов, Житомир, Киев и Одессу за три дня 1 2.11.2018, 12:56

Знаменитый мотивационный оратор Ник Вуйчич совершил тур по городам Украины в рамках проекта «Жизнь без границ».

Он посетил Львов, Житомир, Киев и Одессу с мотивирующим посланием, сообщает censor.net.ua.

Во Львове, 28 октября, день начался с пресс-конференции в отеле Bankhotel вместе с топовыми СМИ Украины. Львовян интересовало, какова причина таких частых приездов Ника в Украину на протяжении последних двух лет, сообщает пресс-служба Вуйчича.

"Я - маленький человек с большим сердцем, который любит Украину. Путешествуя по миру, я вижу много культурных различий. Что объединяет украинцев - они верят в Украину и хотят передать видение и мечту о новой стране. Именно сейчас - время, когда мы должны максимально вкладывать ценности в следующее поколение. Каждый должен задаться вопросом "Что я могу сделать, чтобы Украина стала лучше? Чтобы люди не хотели уезжать". Иногда следующему поколению трудно видеть хорошее будущее, но нам нужно заложить фундамент процветающей Украины!" – ответил всемирно известный спикер.

Насыщенный день завершился большим выступлением Ника Вуйчича на Арене Львов в 18:00. Услышать слова вдохновения и ободрения собралось около 20 000 человек из разных городов и областей Украины. Это было незабываемое событие, где Ник делился посланием, полным жажды к жизни! Также во время своего выступления Ник встретился с девочкой Ксенией, участницей проекта "Осуществи мечту", обнял её и пожелал ей никогда не сдаваться на пути к мечте.

29 октября Ник Вуйчич посетил Житомирскую исправительную колонию №4.

"Пока ты жив – есть надежда. Если ты дышишь – значит, это еще не конец" – такими словами Ник ободрил заключенных.

30 октября в Одессе, Вуйчич встретился с 1200 студентами, учителями и губернатором Одессы в ДК "Политех". Ник говорил о буллинге и о путях борьбы с этим явлением, вдохновлял студентов мечтать по-крупному.

"Вы – те, кто будет менять этот мир. Возможно, среди вас тут сидят будущие успешные предприниматели, президенты и влиятельные личности. Прошу вас, не уничижайте мечту того, кто рядом. Не высмеивайте друг друга, а дарите больше любви!".

В конце дня Ник Вуйчич выступил перед шестью тысячами зрителей во Дворце Спорта. Он рассказывал свою историю преодоления депрессии и отчаяния, делился своими принципами счастливой жизни и говорил о том, что дает ему эту безмерную любовь, которой он согревает миллионы людей.

"У всех нас есть подъемы и падения… Я не всегда в радостном настроении, бывают плохие дни. Но что дает мне силу всегда двигаться дальше – это моя вера. Бог наполняет меня любовью, и только тогда я могу идти в мир и делиться этим с людьми!".

Вуйчич также делился своими ближайшими планами, обещал приехать снова, а в 2019 году даже привезти свою семью в Украину.

"Мой сын Кийоши, когда узнал, что я еду в такую поездку, сказал: "Ты не говорил, что едешь в Украину! Я тоже хочу!". Поэтому я очень хочу привезти мою жену Канаэ и четверых деток посетить вашу прекрасную страну".

Впервые Ник Вуйчич посетил Украину десять лет назад, это его шестой приезд сюда. Всего Ник совершил 2,5 тысячи перелетов, а это – 6,5 месяцев в воздухе, путешествуя для 3,5 тысяч выступлений в 69 странах на пяти континентах.

Николас Джеймс Вуйчич — австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, рождённый с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырёх конечностей.

«Моя миссия — это помочь людям найти свой путь в жизни», — говорит он. Переживая по поводу инвалидности в детстве, он научился жить со своим недостатком, делясь своим опытом с окружающими и став всемирно известным мотивационным спикером. Его выступления, в основном, обращены к детям и молодёжи (в том числе и инвалидов), в надежде на активизацию в них поиска смысла жизни и развития своих способностей, и состоят из рассуждений о христианстве, Боге, провидении, свободе воли.