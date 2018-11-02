Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал Малого итогового турнира WТА 2.11.2018, 12:46

Арина Соболенко

Фото: Kevin Lee/Getty Images

Первая ракетка Беларуси уступила Каролине Гарсия.

Первая ракетка страны Арина Соболенко (12 ВТА) провела второй матч на итоговом чемпионате ВТА в Чжухае. Белоруска проиграла в двух партиях француженке Каролин Гарсия (18) — 4:6, 4:6. Таким образом, Соболенко не смогла пробиться в полуфинал, пишет «Прессбол».

А.Соболенко (Беларусь) — К.Гарсия (Франция) — 4:6, 4:6

При равенстве побед и выигранных сетов у всех трех девушек в группе "С" Соболенко заняла второе место, уступив австралийке Эшли Барти первенство из-за худшей разницы выигранных и проигранных геймов. У Соболенко баланс равен 20-20, у Барти — 20-19, у Гарсия — 19-20.