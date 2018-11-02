Нельзя быть пешками в игре властей 2.11.2018, 12:55

Опасность уничтожения Куропат исчезнет только с уходом Лукашенко.

Несколько дней назад был задержан хорошо известный защитникам Куропат бизнесмен Аркадий Израилевич. По неподтвержденной информации — за дачу взятки для урегулирования вопросов, связанных со строительством в Минске, пишет Telegram-канал «Баста».

Удивляет реакция на эту новость части демократической общественности. Некоторые в этом увидели «прозрение властей», таким хитрым способом якобы выступившим против владельцев кабака в Куропатах, к которым был близок Израилевич. Есть и те, кто просто считает арест бизнесмена «нашей победой».

Иначе, как очередным проявлением «стокгольмского синдрома» назвать такое поведение нельзя. Нельзя руководствоваться принципом враг моего врага — мой друг и аплодировать людям, которые стоят за убийством политиков и массовыми репрессиями против оппозиции. Нельзя принимать сторону преступника только из-за того, что он хочет отжать бизнес другого такого-же преступника.

То, что у режима свои счеты к Израилевичу — одному из богатейших людей страны — стало понятно после суда над изданием «Новы час». То, что власти ведут свою игру вокруг Куропат — было ясно уже давно. Нам нельзя быть пешками в ней и позволять манипулировать собой. Убитые в Куропатах никогда не станут своими для сегодняшнего режима. Опасность уничтожения мемориала исчезнет только с уходом Лукашенко и сменой власти.