Константинополь: В Украине больше нет Московского патриархата 2 2.11.2018, 13:10

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РПЦ больше не имеет власти в украинских приходах.

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Иов в интервью ВВС Украина заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола, пишет "Новое время".

По словам Иова, одним из пунктов исторического решения Вселенского престола была отмена синодального акта о передаче Киевской митрополии - то есть, фактически, территории Украины - в управление Российской церкви.

"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церкови Киевской митрополии и всех епархий в Украине... С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода есть архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - пояснил архиепископ Иов.

Архиепископ Иов подчеркнул, что решая украинский вопрос, Вселенский патриархат "ничего не приобретает".

"Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь", - сказал он.