Утомленные «стабильностью» 1 Александр Обухович

2.11.2018, 13:14

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Александр Обухович

Власти ставят нашу страну в ряд с самыми отсталыми государствами планеты.

Явная тупиковость экономической политики и в России, и у нас вызывает волну критики в СМИ всех идейных направлений. Однако предложения по ее модернизации вызывают еще большее недоверие, чем критикуемая политика. Поскольку большая часть их принципиальных положений уже были опробованы и результаты были в целом негативны. И у нас, и за рубежом.

И особо жесткую критику вызывает в России так называемая «жесткая кредитно-денежная политика» Центробанка РФ, которую оппоненты считают ответственной за стагнацию там реального сектора. Но эту политику активно поддерживают как либерально настроенные «мозговые центры» России, так и международные финансовые организации. И ее оппоненты не очень убедительны.

Наша так называемая «умеренно жесткая кредитно-денежная политика» вызывает внутри страны меньше критики, но здесь нужно сделать поправки: во-первых, на общее отсутствие в стране общественно значимой площадки для обсуждения экономической политики правительства, закрытость и сознательное искажение властью информации о состоянии дел в экономике; во-вторых, на общий испуг власти и общества от эмиссионных фокусов в недавнем прошлом.

Ну, безудержная инфляция и череда девальваций в недавнем прошлом напугала нашу власть достаточно, чтобы она обращалась с эмиссией аккуратнее.

Однако, обжегшись на молоке, стали дуть на воду: «жесткая кредитно-денежная политика» в исполнении нашего Нацбанка душит реальный сектор экономики не хуже череды девальваций. И в сложившейся в мировой экономике обстановке еще неясно, что хуже.

Систематическое искажение властью статистической информации с целью получения пропагандистски приемлемой «картинки» не позволяет получить данные для даже приблизительного численного анализа.

Однако схожесть кризисных явлений в экономиках России и Беларуси (с учетом, конечно, поправки на получение Россией громадной природной ренты и перенакопление там торгово-финансового капитала) и достаточно обширная информация по России позволяют, по крайней мере, видеть тенденции и в нашей экономике.

А тенденции эти крайне неблагоприятны для нашей экономики. Как, впрочем, и для российской. Дополнительным фактором, сдерживающим развитие которой, являются санкции. Впрочем, их действие переоценено: еще до их введения действовали запреты на поставки в Россию и Китай ключевых видов технологического оборудования. Опыт Китая научил Запад, что конкурентов надо душить заранее.

Из внешних факторов, оказывающих негативное влияние, можно назвать и продолжающийся мировой кризис перепроизводства с ужесточением конкуренции, и удорожание кредита до неприемлемого для инвестиций уровня, и ускорение обновления основного капитала всеми нашими конкурентами с выходом нового поколения оборудования на массовое применение.

Из внутренних факторов, гарантирующих негативность тенденций развития, прежде всего нужно назвать «белорусскую модель» с ее «директорской экономикой», подчинением директоров чиновному аппарату, консервацией архаичной, еще советской структуры экономики. Существенную роль играет многолетнее отрицательное накопление в экономике, отсутствие сервисно-сбытовых сетей на основных рынках, техническая и технологическая отсталость производств. И обозначившийся кадровый голод.

Все эти факторы - долговременного действия. Отдельным указом или даже госпрограммой не преодолеваются. И тем более не преодолеваются какими-то манипуляциями с кредитно-денежной политикой. Факторы долговременного действия преодолеваются либо массированными вливаниями (на что денег нет), либо тоже долговременными программами. В рамках единой экономической политики. Которой нет. А если и далее президент будет требовать от правительства заниматься не стратегическими вопросами, а «вывозом навоза», то и не будет.

Давайте все-таки отдавать себе отчет, что кредитно-денежная политика - не основной, а вспомогательный элемент экономической политики государства. Ее задача - обеспечить денежный оборот в экономике, стимулирующий ее рост. Не более. И с этой задачей наш Нацбанк пока не справляется.

Правительство Андрея Кобякова гордилось достигнутой социально-политической стабильностью в стране. Существенно стабилизировав курс доллара. В т.ч. за счет жесткой кредитно-денежной политики, сжатия денежной массы. А нужна ли нам такая стабильность?

Стабильность в деградации экономики, стабильно уничтожающая предприятие за предприятием. Стабильность в росте трудовой миграции, плавно перерастающей в эмиграцию кадров. Стабильность в деградации системы образования, разгоняющей дефицит квалифицированных кадров. Стабильно падающая, по сравнению с соседями, средняя зарплата. Стабильно растущие долги государства и предприятий, которые уже не то что отдавать - обслуживать нет сил. Стабильно пустеющая периферия, местами превращающаяся в зоны экономического бедствия. Стабильно деградирующая инфраструктура с падающими мостами, деградирующими инженерными сетями, снижением скорости железнодорожных перевозок.

Может ли существующая у нас кредитно-денежная политика сама по себе нарушить хотя бы одну из этих «стабильностей»? Заведомо нет. Пока она обслуживает интересы лишь рантье (включая коррупционеров) и торговли. Надо ли интересы всей страны приносить им в жертву?

Владимир Путин как-то заявил: «Зачем нам мир, если в нем не будет России?». А нам нужна ли стабильность, которая пусть и постепенно, но стабильно приведет нашу страну в ряд с самыми отсталыми государствами планеты?

Александр Обухович, «БелГазета»