До первого дождя: свежие ляпы белорусских строителей 2.11.2018, 13:23

1,467

Появились новые «шедевры» на «доске позора».

Строители часто говорят, что вода дырочку всегда найдет. И если бы существовал конкурс на звание самого непредвзятого сотрудника стройнадзора, то всех победил бы дождь. Судите сами — большинство строительных ошибок проявляется именно с установлением дождливой погоды: крыши текут, на дорожках и у подъездов лужи, вода бежит ручьями в подвалы, пишет tut.by.

Озерицкая Слобода. Говорят, что у пешеходного перехода местным жителям явилось чудо — «неиссыхающая» лужа. Теперь им нужно развить в себе способность ходить по воде.

Минск. В ходе капремонта дома по адресу Кальварийская, 60 у входа в четвертый подъезд была сделана бетонная площадка с решеткой. После дождя перед дверью собирается огромная лужа, которую нельзя обойти, не промочив ноги. Жители подъезда утверждают, что до капремонта у входа было сухо.

Минск. Пешеходная дорожка обрывается около входа на территорию СШ № 192 (Космонавтов 13/2), до гимназии № 174 (та, что расположена далее по улице Космонавтов, 15/2) школьникам надо идти или по грязи, или по проезжей части.

Дзержинск, возле библиотеки. Опять лужа на пути пешеходов. Это еще одно доказательство, что вода обязательно укажет, где есть прогибы на поверхности.

Так после дождя выглядит выход из подъезда номер 4 по улице Байкальской, 62, к. 1 в Минске. В июне проводили ямочный ремонт во дворе, и на пути к ливнеприемнику положили слишком большой слой асфальта. Теперь вода собирается в огромную лужу, которую обойти невозможно. Читатель сообщает, что из ЖКХ Заводского района ему пришел письменный ответ, в котором говорится, что «…в ходе обследования луж не выявлено…».

Чашники, переулок Строительный, 21. Автор фото сообщает, что строители сделали новую отмостку, но что-то пошло не так: «мало того что часть подвального окна бетоном залили, так еще оказалось, что дождевая вода в него стекает. Видимо, не в ту сторону уклон сделали. Но решение, надо отдать им должное, нашли — накидали кучу бетона перед окном»

Остановочный пункт железной дороги Мартюхово в Толочинском районе. Дорожка к туалету. Старая песня: асфальт есть — бордюров нет, бордюры есть — асфальта нет.

Новый вариант знака «Уступи дорогу» на выезде из дворов по улице Зеленой в Фаниполе.

«Белэкспо». Чудеса проектирования.

Розетка на потолке детской городской больницы Бобруйска.

Автор этого фото сообщает, что скамейки мешают ему гулять по скверу напротив Калиновского, 76. А может, это специально так, с заботой о людях: дошел — сядь отдохни.

Минск. Лестница в парке Павлова с «выходом» на проспект Дзержинского. Чего-то не хватает или это обман зрения?

Не все дороги ведут в Рим. В Гомеле, на улице Кожара пешеходные дорожки ведут в забор.

На этом фото все понятно — идет ремонт железнодорожного переезда в д. Лепешки Ивьевский район, нужно в объезд.

Ремонта лестницы между домами 27 и 29 по улице Герасименко в Минске уже давно ждут. КУП ЖКХ Заводского района на проблему отреагировало: «При подтверждении финансирования работы планируется выполнить до 15.11.2018». Пока строителей в этом районе никто не видел.

Гродно, ул. Пестрака, 36а. Народный «пандус». Лестнице уже много лет, но никто даже не думает сделать нормальные условия для спуска и подъема. Читатель пишет, что зимой здесь мамам с колясками особенно «весело».

Минск. ЖЭС решил повесить таблички на дом. Похвально, но автор фото пишет следующее: «всегда думала, что живу в первом подъезде, а ЖЭС решил, что во втором».

Горки, улица Калинина, 27, 1 подъезд. После капитального ремонта в доме жители удивляются хитросплетениям проводов и спрашивают: «Неужели так и должно быть?»

Минск, улица К. Либкнехта, 69. Пример «качественного» монтажа квартирного электрического щита при проведении капитального ремонта.

Солигорск, улица Ленина, 42. В подъезде установили противопожарное оборудование. А МЧС уже принял это в эксплуатацию?

После реконструкции двора по проспекту Независимости, в районе Академии наук, во дворе появились стойки для сушки белья. Проблема в том, что стойки не углубили и человек с ростом 1,7 м белье мог бы развесить только в прыжке. Пенсионеры, правда, нашли выход, и веревки натянули ниже.

Вороново. Сантехники и электрики в новостройке решили провести коммуникации компактно.

Минск, улица Плеханова, 1. Водоотлив после капремонта поставили старый. Он погнут, но со своей задачей справляется? Экономия.

Минск, улица Лизы Чайкиной, 11. Как попасть домой жителям?

Случай на детской площадке в Сухарево, по улице Горецкого, 28. Монтажники чуток промахнулись.

Мядель, район улицы Комсомольская. Вместо того чтобы плитку снять и проложить коммуникации, чья-то «светлая» голова додумалась ее порезать.

Глуск, улица Кирова. Еще один интересный переход.

Пример безбарьерной среды в Бресте, по улице Октябрьской революции. Чтобы воспользоваться пандусом у входа в магазин, нужно открыть калитку с замком. Инвалиду нужно исцелиться, сгонять к продавцам за ключом и вернуться к коляске?

Минск, во дворах улицы Первомайской. Ямочный ремонт здесь делают чуть ли не каждые полгода, латка закрывает латку. Автор фото интересуется: «Неужели дешевле постоянно латать, чем положить новый асфальт»?

Светлогорск, ТЦ «Березки». Нередкий случай для Беларуси. Как быть посетителю туалета, если он вовремя не заметил, что бумага находится снаружи?

Минск, Кедышко, 33. Институт повышения квалификации. Смотрите, как здесь в мужском туалете технологично подключена сушилка для рук.

Могилевские сантехники знают толк в соединении труб — могут напрямую, а могут и с загогулиной.